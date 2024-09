Több tízezren kapcsolódtak ki nyáron az Erzsébet-táborokban

Véget értek a balatoni és erdélyi Erzsébet-táborok, amelyekben június közepétől augusztus végéig több mint negyvenezren kapcsolódtak ki. – derül ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

A zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-táborok exathlon pályáján a gyerekek csaknem ötven kilométert tettek meg, és összesen mintegy hatszáz órát sétahajóztak ( Fotó: Bach Máté)

Mint írják, idén is ingyenesen utazhattak a csoportok a balatoni táborokba és haza, a lehetőséget több mint 22 ezer táborozó vette igénybe. A közlemény szerint a gyermekek a Balatonnál koncerten, hagyományőrző, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, ügyességi játékokon, zenei és táncfoglalkozásokon, környezetvédelmi és ismeretterjesztő előadásokon, közösségépítő, továbbá keresztény szellemiségű lelki programokon is szabadon részt vehettek, emellett kalandpark, sárkányhajózás és íjászat is várta őket. A zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-táborok exathlon pályáján a gyerekek csaknem ötven kilométert tettek meg, és összesen mintegy hatszáz órát sétahajóztak.

Résztvevők az egész Kárpát-medencéből

Hétvégente családok érkeztek a zánkai táborba, akikre a strandoláson kívül egyebek mellett kézműveskedés, családi mozi és koncert is várt. Erdélyben a tábori programok székelyföldi kirándulásokkal is kiegészültek. Az erdélyi Erzsébet-tábor idén tízéves és immár öt éve táborozhattak magyarországi gyerekek erdélyi társaikkal közösen. A Madarasi Hargitánál fekvő táborhelyen az elmúlt évtizedben több mint húszezer anyaországi és határon túli magyar gyermek kapcsolódott ki.

Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Őrvidékről, Kárpátaljáról és Horvátországból is érkeztek gyermekek a balatoni táborozásra, összesen több mint háromezren.

A zánkai és a fonyódligeti táborhelyeken kiválóan felszerelt egészségházakban 24 órás gyermekorvosi ügyeletet láttak el minden turnusban a Bethesda Gyermekkórház orvosai és ápolói, az Országos Mentőszolgálat munkatársai esetkocsival voltak jelen folyamatosan a táborokban, a parton vízimentők vigyáztak a táborozókra. Biztonsági szolgálat ügyelt arra, hogy illetéktelenek ne zavarhassák meg a gyermekek táborozását.

Napi öt étkezés, dietetikussal

A balatoni – zánkai és fonyódligeti – vakáció során napi ötszöri étkezést biztosított az Erzsébet Alapítvány. Tíz hét alatt egyebek mellett csaknem 65 tonna zöldséget és gyümölcsöt, 35 tonna húst, továbbá mintegy 770 ezer sós és édes péksüteményt fogyasztottak el a táborozók, ebédre vagy vacsorára pedig több mint 11 tonna száraztészta főtt ki. A kiszolgálás során a glutén-, laktóz- és tejfehérjementes, valamint a vegetáriánus étkezésekre is figyelemmel voltak a szervezők.

A menüket dietetikus és élelmezési szakember állítja össze minden évben.

Az Erzsébet-táborok a felújítások óta négyévszakossá váltak: a zánkai Erzsébet-tábor szeptember 9. és 27. között osztálykirándulásoknak ad otthont hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig tartó turnusokban. A zalaszabari gyógyító táborok decemberig tartanak, november közepétől pedig karácsonyi táborokat szervez az Erzsébet Alapítvány Zánkán. Az Erzsébet-táborok táboroztatási program a kormány támogatásával valósult meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)