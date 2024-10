A zöldebb jövő érdekében kisebb lábon kellene élnünk

Szili Katalin fontosnak nevezte, hogy az alaptörvény meghatározza, együtt kell kezelni a gazdasági, társadalmi, szociális és ökológiai kérdéseket, illetve rendszerben megjelenő problémákra rendszerszerű válaszokat szükséges adni. A politikus véleménye szerint érdemes odafigyelni rá, mennyi erőforrást használunk fel, hogy takarékosabb életet alakíthassunk saját magunk, a gyermekeink és unokáink élete érdekében. Szili Katalin a fenntarthatósággal összefüggésben az egyik legfontosabb üzenetnek a generációk közötti szolidaritást, az idősek megbecsülését nevezte, emlékeztetve, hogy aktív életükben ők is hozzájárultak a társadalom építéséhez. Ennek a megbecsülésnek a legjelentősebb eleme a 13. havi nyugdíj visszadása volt az elmúlt években – hangoztatta. Hozzátette, reméli, az inflációs és egyéb kérdések kezelése az idősek megélhetésének biztonságát is erősítik. Szili Katalin beszédében kitért a közel-keleti és az orosz–ukrán konfliktusra is. Azt mondta,

úgy látszik, „senki sem tanul a történelemből”, a második világháború után azt lehetett hinni, már nem lesznek ilyen történések, ezért szükség van rá, hogy az országok vezetői „leüljenek és békét teremtsenek”. Magyarország mindvégig kiáll a béke, a béketeremtés mellett – közölte.