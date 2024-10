Megint elkezdte megcsapolni az ügyfelek bankszámláját az Apple, az MNB már intézkedett

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) értesült az Apple-lel kapcsolatos ismételt fizetési problémákról. Az MNB ennek nyomán haladéktalanul felvette a kapcsolatot a pénzforgalmi szolgáltatókkal és intézkedéseket kezdeményezett az ügyfelek védelmére. A jegybank szorosan együttműködik e tevékenység során a vele állandó munkakapcsolatban lévő Magyar Bankszövetséggel – közölte a jegybank az MTI-vel.

Ahogyan arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, rengeteg embert érintett Magyarországon az Apple hibája. A cég indokolatlanul kezdett pénzeket levonni a felhasználóitól és ez a jelenség nemcsak az Apple készülékeket használókat érintette, hanem azokat is, akik esetleg androidos telefonról használják a cupertinói cég valamelyik szolgáltatását. Ez az eset megmutatta, hogy még egy olyan megbízhatónak számító cégnél is, mint az Apple előfordulhatnak olyan hibák, amik akár súlyos anyagi károkat tudnak okozni – még ha ez a mostani csak átmeneti is – a felhasználóknak.

Ma azonban újra jelentkezett a probléma.

A Világgazdaság azt írja: Tévesen kezdett el kártyákat terhelni az Apple alkalmazásboltja. Ezt most elsőként honlapján az Erste Bank közölte. A tájékoztatás szerint ezt egy külső partnernél bekövetkezett technikai hiba okozta. Sajtóhírek szerint azonban az Apple Pay problémája nemcsak az Erste ügyfeleit érinti.

Az MNB most azt közölte: már a fizetési problémák első időszakánál világosan látható, hogy a bankok többsége a korábbihoz képest jól felkészült e helyzetre és azonnali lépéseket tettek az ügyfelek biztonsága érdekében. Az elsődleges, még meg nem erősített adatok szerint a korábbi problémáktól eltérő módon így jóval kevesebb ügyfelet érint a fennakadás.

Az MNB – amely számára elsődleges a pénzügyi piacok stabilitása és az ügyfelek biztonsága – folyamatosan tájékoztatást nyújt a továbbiakban is a fejleményekről – írák.