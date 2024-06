Az Apple botránya sokak szemét felnyitotta: így lehet megakadályozni, hogy hasonló történjen velünk

Rengeteg embert érintett Magyarországon az Apple hibája. A cég indokolatlanul kezdett pénzeket levonni a felhasználóitól és ez a jelenség nem csak az Apple készülékeket használókat érintette, hanem azokat is, akik esetleg androidos telefonról használják a cupertinói cég valamelyik szolgáltatását. Ez az eset megmutatta, hogy még egy olyan megbízhatónak számító cégnél is, mint az Apple előfordulhatnak olyan hibák, amik akár súlyos anyagi károkat tudnak okozni – még ha ez a mostani csak átmeneti is – a felhasználóknak. Mostanra az kiderült, hogy a probléma az almás gyártónál történt és nem egy külső betörés áldozatai lettek a magyarok, így elvileg semmilyen személyes adat nem szivárgott ki.

A Magyar Nemzet már beszámolt róla, hogy az érintettek gyors jelzéseinek köszönhetően a téves tranzakciókról a bankszektor értesült, és közvetítő szereplőként azonnali intézkedéseket tett a helyzet kezelésére. Valamint arról is írtunk, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is reagált az Apple pénzlevonásaira.