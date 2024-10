Kiakadtak a gazdák, hogy Magyar Péter szerint iskolázatlanok

Megszokhattuk már a baloldali, liberális politikusoktól, hogy mindig is lealacsonyítóan beszélnek a vidékiekről, a gazdákról, a parasztokról – közölte lapunkkal Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) főtitkára. Hangsúlyozta: tény, hogy a vidékfejlesztési programban közel 2300 fiatal gazda pályázott sikeresen és nyert 66 milliárd forint támogatást. A most induló pályázati időszakban pedig már plusz 15 százalékos támogatási intenzitást is biztosítanak a fiatal gazdálkodóknak, amellett, hogy a területalapú támogatásoknál szintén többletforrásokkal segítik az ifjú termelők gazdálkodását.

A kormány a családi gazdaságokat segíti

A főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy

Magyarország Európában egyedülálló dolgot tesz, amikor már gazdaságátadási támogatással is segítik a generációváltást, melyet kifejezetten a családi gazdaságoknak biztosítanak majd.

Ennek keretében mind a gazdaság átadója – például az apa vagy az anya –, mind pedig a gazdaság átvevője – a gyermekük vagy az unokájuk – vissza nem térítendő támogatást kaphat, amely óriási segítség lesz a gazdaságuk további fejlődésében.

Aki pedig a gazdák „elavult tudásáról” ír, az nyilván azzal sincs tisztában, hogy milyen magas színvonalú agrárképzések zajlanak a magyar egyetemeken, ahogy azzal sem, hogy a hazai agrárkarokon több mint tízezer magyar és több mint ezer külföldi hallgató tanul. Nem véletlenül, hiszen a magyar agráregyetemek világszinten is a legjobbak közé tartoznak – mutatott rá Cseh Tibor András.

Hozzátette, Európában az elsők között nálunk indult meg a precíziós szakmérnöki képzés, amely a legkorszerűbb tudást biztosítja a hallgatók számára. Ráadásul a fiatalok még erősebb érdekképviseletéért a MAGOSZ-ban is megalakították az Ifjú gazda tagozatot, melynek súlyát jelzi, hogy annak vezetőjét, Papp Zsoltot nemrégiben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének választották meg. – A jövő tervezése tehát a fiatal gazdákkal együtt zajlik és mielőtt bárki is sértegeti a gazdákat, szíveskedjen tájékozódni – fogalmazott a MAGOSZ főtitkára.

Most zajlik a rendszerváltás utáni legnagyobb mezőgazdasági fejlesztés

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter, a Tisza Párt uniós képviselője vádaskodva támadta Nagy István agrárminisztert, és többek között azt állította, hogy a kormány nem segítette a gazdákat az elszálló energia- és alapanyagárak kompenzálásában, valamint magára hagyta a magyar vidéket. Az ellenzéki párt a gazdatársadalom idősebb tagjait méltatlan módon iskolázatlannak nevezte. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár viszont rávilágított: mind támogatási, mind szabályozási oldalon minden lehetőséget kinyitott a kormány a fiatal gazdáknak.

Ma a rendszerváltás utáni legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztési program megvalósítása zajlik, de ott egyáltalán nem konkurál a kis és nagy termelő,

a kicsik és fiatalok számára elkülönített pályázati felhívások biztosítják az előrelépéshez szükséges fejlesztési forráshoz jutás lehetőségét. Emellett tavaly egyszerűbbé vált a földszerzés a fiatal gazdák számára azzal, hogy tíz hektárig kifüggesztés nélkül vásárolhatnak földet.