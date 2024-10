Magyar Péter a szakértő szerint több bűncselekményt is elkövethetett a Diákhitel Központ vezetőjeként

Magyar Péter több bűncselekmény elkövetésének is részese lehetett, amikor a vezetése alatt a Diákhitel Központ Zrt. egy olyan céggel kötött túlárazott szerződéseket, amelynek az öccse is szerepelt a fizetési listáján. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése – amelyet a minap az Átlátszó hozott nyilvánosságra – túlárazott szerződésekről szól, megemlítve a PlanB Magyarország Kft.-t. Ez az a cég, amelytől a Media1 értesülései szerint Magyar Péter testvére, Magyar Márton 2019 nyarától fizetést kapott. A Media1 kérdésére a Tisza Párt elismerte, hogy Magyar Péter testvére dolgozott a PlanB-nél. Azt írták, a kft. mintegy hat hónapon át foglalkoztatta Magyar Mártont projektmenedzserként, havi 300 ezer forintos fizetéssel. Noha a válaszban arra is kitértek, hogy Magyar Márton 2020 februárjában maga mondott fel, azt nem írták, miért döntött így.

– Amennyiben Magyar Péter a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként túlárazott szerződéseket kötött, és így vagyonvesztés következett be, esetleg fiktív szerződések alapján teljesített kifizetést családtagok irányába, azzal a nyilvánvaló összeférhetetlenségen túl kimeríthette a hűtlen kezelés bűncselekmény törvényi tényállását, esetlegesen felmerülhet a hanyag kezelés is az ügyben

– mutatott rá megkeresésünkre ifjabb Lomnici Zoltán. A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója szerint ennél akár súlyosabb jogsértés is történhetett, ugyanis amennyiben legalább három személy bizonyíthatóan részt vett szándékos bűncselekmény elkövetésének célzatával, úgy bűnszervezetben történő elkövetésről beszélhetünk, amely a többrendbeli elkövetéshez hasonlóan súlyosbító körülményként merülhet fel egy esetleges büntetőeljárásban. A hűtlen kezelés felső büntetési tétele tíz év szabadságvesztés.

– Ha kisebb (50-től 500 ezer forintig terjedő) vagyoni hátrány okozásával valósult meg a bűnelkövetés, úgy a büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, amennyiben pedig a bűnelkövetés nagyobb, ötszázezer és ötmillió forint közötti vagyoni hátrány okozásával valósult meg, úgy három évig terjedő szabadságvesztés lehet az ítélet. A büntetés egy évtől öt évig terjedhet, ha a hűtlen kezelés jelentős, vagyis öttől ötvenmillió forintig terjedő vagyoni hátrányt okoz

– fejtette ki ifjabb Lomnici Zoltán.

Az alkotmányjogász kitért arra is, hogy ha központi vagy európai uniós költségvetésből származó forrásokat felhasználva vagy egyéb módon a költségvetésnek vagyoni hátrányt okoztak, a költségvetési csalás gyanúja is fennállhat, amely alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. – Az említett szankciót vonja magával valótlan tartalmú nyilatkozat tétele vagy a valós tények elhallgatása, amennyiben ezzel szintén vagyoni hátrány keletkezik – tette hozzá. Szavai szerint hasonló esetekben felmerülhet a hanyag kezelés bűncselekménye is, amelynek középpontjában a vagyonkezelési, illetőleg a vagyonfelügyelői kötelesség megszegése vagy elhanyagolása áll. Ilyenkor a büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a hanyag kezelés különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okoz.



Az említett Kehi-vizsgálatból kiderül, a PlanB-t busásan megfizették, egy interneten többnyire ingyenesen elérhető tartalomból összeállított tanulmány például oldalanként százezer forintba került, és összesen négymilliót fizettek ki rá, egy 18 diából álló előadásra pedig 4,4 milliót adtak ki. Miként arról lapunk már beszámolt, a Diákhitel Központ Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban jelenleg nyomozás van folyamatban, amelyben a tanácsadó tevékenységről készült vélemény és a kapcsolódó szerződések a nyomozó hatóság rendelkezésére állnak.



Említést érdemel továbbá, hogy Magyar Péter testvére a napokban a Kontroll Média Szolgáltató Kft. tulajdonosaként jelent meg a médiapiacon.

Noha Magyar Márton tagadja, hogy az új médium indulásának köze lenne a Tisza Párthoz, ám a férfi néhány hónapja még interjúkat segített szervezni Magyar Péternek, vagyis tulajdonképpen részt vett a kampányban.