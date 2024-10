Menczer Tamás: Felháborító és elfogadhatatlan, hogy a Tisza Párt képviselői szavazatukkal támogatták a migrációs paktumot

Afrika lakossága az óvatos becslések szerint a következő húsz évben 750 millió fővel fog nőni, és eléri a 2,2 milliárdot, miközben Európában jelenleg az ötszázmilliót sem éri el a népességszám – mutatott rá közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Ha az afrikai tömegnek csak egy kis része elindul Európa felé, nekünk harangoztak

– értékelte a számokat a politikus.

Egy lehetőség van: senki sem jöhet be

Elmondása szerint a bevándorlásra kizárólag a magyar modell a jó válasz: senki sem jöhet be! „A hotspotokat, gyűjtőpontokat Európán kívül kell létrehozni, itt lehet beadni a menekültkérelmet, és csak az jöhet be, akit mi beengedünk” – fejtette ki Menczer Tamás.

A politikus arról is szólt, hogy a bevándorlás terrorizmust, bűnözést és párhuzamos társadalmakat jelent. A politikus ismertette:

„Magyarország már kétmilliárd eurót, mintegy nyolcszázmilliárd forintot költött határvédelemre, több mint egymillió belépési kísérletet akadályoztunk meg! Védtük és védjük egész Európát, történelmünk során nem először. Brüsszelből segítséget nem, büntetést és támadásokat viszont kapunk.”

A fentiek ismeretében felháborító és elfogadhatatlan, hogy néhány napja az Európai Parlamentben a Tisza Párt képviselői szavazatukkal támogatták, hogy Brüsszel vezesse be és több pénzt költsön a migrációs paktumra, de azt ellenezték, hogy Magyarország kapjon végre pénzt a határvédelemre. Ez felháborító, de nem meglepő. Hiszen, ha a gazdi, Manfred Weber megszorítja a pórázt – és ezt megteheti, hiszem a mentelmi jog a kezében van –, akkor Brüsszel embere mindent végrehajt. De mi is itt vagyunk, Magyarország megvédi magát!

– olvasható a bejegyzésben.