Orbán Viktor is megérkezett Esztergomba + videó

„Vasárnap is meló van: kihelyezett frakcióülés Esztergomban. Téma: az új gazdaságpolitika. Este pedig irány Berlin!” – ezzel a szöveggel jelentkezett be Orbán Viktor a közösségi oldalán, ahol egy képet is megosztott, ez alapján nemrég érkezhetett meg a megyei jogú városba. A miniszterelnök ma zártkörű helyzetértékelést tart a kormányt támogató országgyűlési frakciók előtt.

A helyszínen van a HírTV tudósítója is, aki nemrég élőben is bejelentkezett Esztergomból, és elmondta, hogy a kormány több tagját is a látta, vélhetően a kabinet legtöbb tagja ott van a miniszterelnök helyzetértékelésén.