Úttörő felfedezést tettek a koronavírus-fertőzés gyógyszeres kezelésében a magyar kutatók

– A Rucaparib kettős hatásának köszönhetően már az első fázisban is bevethető, azonban nagyobb jelentősége a súlyos lefolyású, komoly légzőszervi tüneteket mutató betegeknél lehet, ahol a vírus szaporodása mellett a gyulladásos folyamatokat is képes gátolni.

Az újabb variánsok ellen is hatásosnak bizonyulhat,

mivel a tüskefehérje felületén főleg erősen konzervált – tehát a különféle variánsokban azonos – motívumokkal lép kölcsönhatásba, így a létező variánsok túlnyomó részét képes gátolni – magyarázta Bajusz Dávid.

A kutatások tovább folytatódnak: a kutatócsoport jelenleg a vírusok működéséért és szaporodásáért felelős fehérjék célzott gátlásával foglalkozik. Felhívták a figyelmet: a koronavírus mellett új kórokozók is megjelentek, a majomhimlő terjedése miatt például a WHO globális veszélyhelyzetet hirdetett. Ezért a kutatók már vizsgálják a majomhimlő elleni terápiás lehetőségeket is.