Menczer Tamás olyat mondott, amire Pottyondy Edina éppen nem tudna mit válaszolni

– A tiszteletre méltó Pottyondy művésznő annyit foglalkozik velem, hogy az lassan félreérthető – kezdte új Facebook videóját Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Majd hozzátette: „nehogy Vadai Ágnes megsértődjön”.

Ugyanis Pottyondy Edina a következőket mondta: „Még a hírhedten objektív Menczer Tamás szóvivő úr is zseninek nevezte a főnökét.”

Erre válaszolt Menczer Tamás:

– Bizony, ezt mondtam – fogalmazott, majd kapásból vissza is adta az a bizonyos labdát: Most meg azt mondom, hogy van Pottyondy művésznőtől egy kedvenc előadásom. Ezt mondta a 2022-es választás után

„Azt hittem, hogy az urnazárás után rosszabb már nem jöhet, nyer a Fidesz vagy nyer az ellenzék, lesz pár nyugis hónap, ehelyett úgy megb…szta a Fidesz a Márkit, a Gyurcsányt, a Jakabot meg a többit, hogy nézni is fájt, pedig hát azért volt már egy-két kemény kalandom.”

Kedves és tisztelt Pottyondy művésznő, ez fog történni 2026-ban is, erre tessék készülni! Csak a nevet kell majd kicserélni.

– zárta videóját Menczer, egy frappáns utalással.