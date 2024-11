Sorra jönnek Magyarországra beruházás céljából a világ legnagyobb márkái

Meghirdettük a gazdasági semlegességet – mondta Menczer Tamás a közösségi oldalán megjelent legújabb videóban.

A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta:

– Mi minden irányba gazdasági együttműködést kívánunk folytatni, ahogyan egyébként ezt tettük is, ami azt jelenti, hogy kereskedelem, beruházás, energetika, piacok területén minden irányba nyitottak vagyunk. Nyugatra is, keletre is délre is, minden irányba.

Világmárkák beruházásai hazánkban

Menczer Tamás a videóban kifejtette:

– És ez jelenti a magyar gazdaság jövőbeni sikerének kulcsát, hogy hadd mondjam például azt, hogy jövőre Magyarországon azt mondjuk, hogy 3-6 százalék között lesz a gazdasági növekedés, ez így is lesz, és ennek például az egyik legfontosabb lába, hogy megnyitja a BMW a debreceni gyárát, ahol elektromos platformra fog autókat gyártani, első BMW-gyár Magyarországon, és például a legnagyobb, a világon a legnagyobb elektromos autógyártó, a kínai BYD is megnyitja Szegednél a gyárát, és ezek a beruházások, a kínai CATL, óriási akkumulátorgyár is elindul.

'26 elején elindul a Mercedesnek az új gyára, tehát keletről is és nyugatról is érkeznek óriási beruházások, világmárkák, prémium márkák, ráadásul itt adnak találkozót egymásnak Magyarországon, és ez a magyar gazdaságra óriási, vagy a magyar gazdaságnak óriási lökést fog adni, amit pedig az emberek a kormány döntésein keresztül fognak érzékelni. Munkáshitel, bérnövekedés, megfizethető lakhatás, 13. havi nyugdíj megvédése, és lehetne ezeket sorolni.

– hangzott el a videóban.