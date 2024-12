Hidvéghi Balázs: A kormány folyamatosan összesíti a nemzeti konzultáció eredményeit + videó

– A kormány folyamatosan összesíti a nemzeti konzultáció eredményeit. Több mint 80 százalékos feldolgozottságnál már egyértelműen látszik a magyar emberek akarata. A Brüsszel által erőltetett migráció helyett a magyar családokra kell alapoznunk hazánk jövőjét. Brüsszel évek óta a tömeges bevándorlás erőltetésével akarja kezelni az európai országok népességcsökkenését. Mi azonban ezt határozottan elutasítjuk. Szerintünk Magyarország jövőjét a magyar családokra kell alapozni – mondta el Hidvéghi Balázs, majd hozzátette:

– A nemzeti konzultáció válaszadóinak 99 százaléka egyetért abban, hogy a tömeges bevándorlás támogatása helyett még nagyobb mértékben kell támogatnunk a magyar családokat, és meg kell dupláznunk a nekik járó családi adókedvezményt.

A magyar emberek világosan megüzenték, hogy Magyarország jövőjét nem a tömeges bevándorlással, hanem a magyar családok támogatásával kell biztosítani.

A konzultáció eddigi eredményéből az is világosan látszik, hogy a magyarok felháborítónak tartják, hogy Brüsszel napi egymillió eurós büntetéssel sújtja hazánkat, mert nem veszünk részt az illegális bevándorlók elosztásában. A válaszadók 99 százaléka szerint felháborító a brüsszeli büntetés. Magyarországnak joga van megvédeni függetlenségét és a magyar emberek érdekeit. Az önök támogatásával a kormány továbbra is elutasítja ezt a büntetést, és kiáll hazánk önálló döntései mellett. A nemzeti konzultáció most péntekig, december 20-ig még folytatódik. És számítunk az Ön véleményére is. Ha még nem tette meg, kérjük, töltse ki a kérdőívet papíron vagy online. Magyarország meg tudja csinálni – hangsúlyozta a Fidesz képviselője.