– A 13. havi nyugdíj, amit nem csak meg akarunk védeni, az elmúlt években is megvédtük, ez sem volt kevés, de most állandósítani is akarjuk, hogy az idősek, a nyugdíjas honfitársaink ezt megkapják – mondta Menczer Tamás a Facebook-videójában, majd hozzátette:

– Ezért kell részt venni a nemzeti konzultációban, és kérem, hogy mondják el mindenkinek, hogy mindenkire szükség van – hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.