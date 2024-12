Menczer Tamás: A baloldal eddig az országon élősködött, most meg rajtam + videó

„Látom, hogy az elmúlt napokban megjelentek a kommentszekcióban Brüsszel régi emberei, a Momentumtól a Párbeszéden át a Jobbikig” – jegyezte meg közösségi oldalán Menczer Tamás.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója megállapította:

Helyes! Eddig az országon élősködtek, most meg rajtam.

Menczer Tamás azután került a baloldali média kereszttüzébe, hogy Magyar Péterrel a pécsi gyermekotthon előtt szóváltásba bonyolódott. A Tisza Párt elnöke agresszívan igyekezett kitérni a számára kínos témák elől.

A személyeskedésig is elment a Tisza Párt vezére, többször is büdös szájúnak nevezte Menczer Tamást, mint ahogy egy hangfelvétel szerint korábban a saját szavazóit is, valamint agresszív stílusban igyekezett elküldeni a helyszínről a kommunikációs igazgatót, és felszólította, hogy „takarodjon”.

De Magyar Péter nem állt meg itt, a vita hevében arrébb is lökte Menczer Tamást.

Az incidens kapcsán Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője lapunknak rámutatott: Magyar Péter hiába tud híveinek hangzatos beszédeket tartani, éles vitahelyzetben már nagyon gyengén teljesít. Az elemző szerint látható volt, hogy

Magyar Péter kibillent a komfortzónájából, ugyanis a számára már bevált stílus egy új, szokatlan helyzetben hirtelen kényelmetlenné vált.

Szerinte így nem meglepő, hogy nem teljesített jól nyomás alatt az ellenzéki politikus, és visszavágásai is kudarcba fulladtak, Menczer Tamás kommunikációs igazgató láthatóan komoly fogásokat talált a politikuson. – Azonban a politikusi lét többletfelelősséggel jár – hangsúlyozta Talabér Krisztián, majd kifejtette: Magyar Péter lökdösődése is megmutatja, hogy nem tud uralkodni magán, az erőszakos, durva stílus pedig nem fér bele a politikusi létbe.