Menczer Tamás beolvasott Magyar Péternek + videó

Magyar Péter tiltakozásokkal kísért, show-műsorként előadott országos körútjának újabb állomására érkezett Pécsre, ismét egy gyermekotthonba. Itt azonban nem tudott az eddig tőle megszokott módon rejtőzködve megjelenni, mivel a helyszínen várt rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás és a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, Fülöp Attila, akikkel indulatos szóváltásba bonyolódott élő adásban.

Menczer Tamás már több alkalommal hívta vitára Magyar Pétert, a baloldali politikus eddig azonban mindig kitért ez elől, de most nem tudta elkerülni a szembesítést.

A kormánypárti politikusok több alkalommal is szembesítették a Tisza Párt vezetőjét azokkal az állításokkal, amelyeket a gyermekotthonok állapotával kapcsolatban tesz. Az ellenzéki politikus azonban folyamatosan hárított és igyekezett visszakérdezéssel elterelni a beszélgetést a számára kínos témákról.

Magyar Péter azonban nem hagyta, az általa feltett kérdésekre normálisan feleljenek, folyamatosan – láthatóan idegesen és erőszakosan – belebeszélt a válaszokba, és többször is személyeskedett a kormánypárti politikusokkal.

Menczer Tamásra többször is azt mondta, hogy „büdös a szája”, ami egy ismerős vélemény lehet a baloldali politikustól, hiszen egy hangfelvétel tanúsága szerint ő a saját szavazóiról is így vélekedik. De a személyeskedés itt nem állt meg, Magyar Péter agresszív stílusban igyekezett elküldeni a helyszínről Menczer Tamást, és felszólította, hogy „takarodjon”.

Azzal is vádolta Fülöp Attilát, hogy nem engedik be a gyermekotthonokba a sajtót. Ez azért is érezhető képmutatásnak, mivel éppen Magyar Péter az, aki az országjárásának eseményeire nem enged be mást, csak a baloldali sajtót. Az ellenzéki politikus biztonsági emberei – akik Magyar Péter állítása szerint nem is léteznek – már több esetben is fizikai erővel tessékelték arrébb azokat a riportereket, akik kínos kérdéseket tettek volna fel a főnöküknek.