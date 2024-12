A HírTV riportere több kínos kérdést is intézett a Tisza Párt vezéréhez. Magyar Péter azonban a válaszadás helyett ezúttal is rázendített egy közismert dalra, ráadásul ezután látványosan még el is menekült a tévé stábja elől újra a testőrei kíséretében, íme:

Borítókép forrása: HÍRTV