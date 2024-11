Magyar Péter annyira magabiztos, hogy már csak hátsó ajtókon mer közlekedni

Magyar Pétert a sajtó és az ellene tiltakozó tömeg várta Sárospatakon, a baloldali pártvezér országjáró körútjának következő állomásán. A Tisza Párt elnöke azonban nem mert sem a média, sem az emberek szemébe nézni – számolt be róla a Hír TV.

A baloldali politikus nem a főbejáraton – ahol a tömeg várta –, hanem egy hátsó bejáraton ment be az épületbe megtartani fórumát, így elkerülhette a tiltakozókat és a sajtót is.

De az esemény végén sem akart számára kínos kérdéseket kapni, így távozásra is a hátsó ajtót választotta. A csatorna tudósítójának azonban sikerült kérdéseket feltennie a hangfelvételekről, amelyek a Tisza Párt vezéréről az elmúlt időszakban nyilvánosságra kerültek.

Magyar Péter azzal hárította a számára kellemetlen kérdéseket, hogy ezekről már mindent elmondott. A Magyar Nemzet azonban már többször is beszámolt róla, hogy a baloldali pártvezér és a pártja is hallgat a témában. A tudósításból az is kiderült, hogy a helyszínen jelen lévő ellentüntetők is az elmúlt időszakban kikerült hangfelvételek miatt vonultak ki.