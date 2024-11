Magyar Péter továbbra sem válaszol a számára kellemetlen kérdésekre

Magyar Péter és a Tisza Párt körül továbbra is nagy a csend a nyilvánosságra került hangfelvételekkel kapcsolatban. Magyar Péter ezeken a felvételeken nem csak saját pártjának képviselőit, de még saját szavazóit is megalázta, köztük különösen a nyugdíjasokat. A sajtó munkatársait se kímélte, számukra is tartogatott „kedves” gondolatokat.

Ezek után nem lehet véletlen, hogy a baloldali politikus és pártja kerüli a sajtó nyilvánosságot.

Így történt ez szerda délelőtt Miskolcon is, ahol Magyar Pétert a sajtó munkatársai és tüntetők várták. A Tisza Párt elnöke azonban látványosan igyekezett kitérni a számára kínos kérdések megválaszolása alól. A pártvezér a válaszadás helyett arról kezdett el beszélni, hogy november 20-a a gyermekjogok világnapja, és szeretne bemenni a miskolci gyermekotthonba, és beszámolni az ott látottakról.

Az intézményből csak hosszú idő után jött ki munkatársai és beosztottjai gyűrűjében szabályosan elmenekülve a sajtó kérdései elől.