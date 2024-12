Nincs megállás a dubaji csokiőrületben: már a fenyőfára is felkerülhet az új édesség

Új szintre emelkedett a dubaji csoki trendje: egy magyar cukrászda piacra dobta a dubaji csokis szaloncukrot, aminek az árát is megkéri – írta a Világgazdaság. A dubaji csokiőrület hullámát nemcsak a nagy-, és kiskereskedelmi láncok, hanem a kisebb vállalkozások is igyekeznek meglovagolni.

Mi az a dubaji csoki?

A közel-keleti ihletésű édesség ropogós kadajif tésztából, pisztáciakrémből és tahiniből áll, amit tejcsokoládéba burkolnak.

A csoki népszerűsége olyannyira megugrott, hogy akár versenyre kelhet idén a hagyományos bejglivel Magyarországon. A népszerűségét jórészt a TikTokon terjedő trendek hatásának köszönheti. Az édességet már a hazai cukrászdák is készítik, miután az ínyencek és influenszerek körében is gyorsan keresetté vált.

A dubaji csoki Fotó: Nool/Vendel Lajos

Dubaji csokis szaloncukrot készített a magyar cukrászda

Már korábban is lehetett találni olyan magyar édesség boltot, ahol többféle terméket is kínáltak dubaji csokoládé megjelöléssel. Bár a nagy kereslet miatt rendszeresen lehet olvasni a termékeknél a „nincs raktáron” feliratot.

A „dubaji ízvilágot idéző, 215 grammos kézműves tejcsokit” 4900 forintért kínáltak.

Most azonban már hivatalos, hogy

kapható Magyarországon készített dubaji csokis szaloncukor,

igaz, meg is kérik az árát. A Veresegyházon működ Sulyán Cukrászda még 1980-ban nyitott meg, aztán 1995-ben Gödöllőn is boltot indítottak. A termelés a veresegyházi cukrászda üzemében történik. A cukrászda a napokban jelentette be, hogy új ízként megalkották a dubaji csokis szaloncukrot.

Fotó: Nool/Vendel Lajos

Mennyibe kerül ez az édesség?

A Sulyán Cukrászda szerint a dubaji csokis szaloncukor ideális ajándéknak vagy egyedi dekorációnak a karácsonyfán. Ehhez mérten az árát is megkérik: