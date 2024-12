Pisztácia a csokiban, a süteményekben, a fagyiban – de ki termel ennyi pisztáciát?

Világszerte egyre több pisztáciát vásárolnak az emberek, ám a Covid időszaka jelentősen megdobta a fogyasztást, sokkal többen kezdték el ropogtatni, mint korábban. Ennek elsősorban az az oka, hogy nagyon gazdag tápanyagokban, antioxidánsokban, előnyös tulajdonságai vannak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése szempontjából. Viszont magas a kalóriatartalma is, ezért csínján kell vele bánni.

Pisztácia van a most mindent taroló Dubai csokiban is ( Fotó: Picture Alliance /Sven Simon)

Nem lehetett nem észrevenni, hogy idehaza is felfutóban van, már a kisebb pékségekben is megjelentek a pisztáciás termékek, a közösségi oldalakon mindenki pisztáciás krémmel töltött dubaji csokit árul, és a gyorsétteremlánc is reagált a megnövekedett érdeklődésre, az idei év egyik új terméke a pisztáciás fagyi a McDonald’s magyar hálózatánál.

A pisztácia Amerikából és Iránból jön

A pisztáciapiacot három ország uralja. Sokáig Irán volt az első számú termelő, de az Egyesült Államok letaszította a trónról, elsősorban azért, mert Iránban az éghajlatváltozás miatt romlott a termésátlag, illetve súlyos szankciók sújtották. Viszont az iráni pisztácia minősége továbbra is kiváló. A harmadik – de időnként a második – helyen Törökország áll. Ez a három ország adja a világ pisztáciatermelésének 96 százalékát. Mivel erőteljesen növekvő piacról van szó, a virágzó iparág sok gazdálkodó figyelmét felkeltette világszerte.

Az amerikai agrárminisztérium adatai szerint 2023/2024-ben:

Egyesült Államok 676 ezer tonnát,

Irán 180 ezer tonnát,

Törökország 175 ezer tonnát,

Szíria ötvenezer tonnát,

az EU 35 ezer tonnát termelt a csonthéjas gyümölcsből.



Kaliforniában a XX. század elején kezdték el a pisztáciatermelést, mára a legnagyobb világpiaci részesedése ennek az államnak van. A kaliforniai termelés az elmúlt évek során olyan hatalmas növekedést produkált, hogy a hazai kereslet kielégítése után a világ más országaiba is tud exportálni. A magas hozam a forró és száraz éghajlatnak, a hűvös télnek és a termékeny talajnak köszönhető. A másik versenyelőny az, hogy az amerikai gazdálkodók modern eszközöket és technológiákat használnak a pisztácia előállítása során, és ami még fontosabb, elegendő vizük van az öntözéshez. Az elemzők szerint jelenleg nincs olyan körülmény, ami megváltoztatná a sorrendet. Bár Kaliforniában már szembesültek azzal, hogy sok víz kell a termesztéshez, de a gazdák új termeléstechnológiai megoldásai csökkentik a vízszükségletet. Minden évben új ültetvényeket telepítenek, a talaj kiváló adottságai miatt nem várható, hogy valaki megelőzze őket. Iránban az elmúlt évtizedben némileg ingadozott a termelés volumene, az előrejelzések szerint évi kétszázezer tonnán stabilizálódik, és megtartja a második helyet. Törökországban jóval kisebb területen termelik a pisztáciát, mint a másik két országban, de az elmúlt tíz évben ott is több új pisztáciaültetvény létesült, tehát a termelés növekedni fog.



A legtöbb pisztáciát az európaiak eszik, a fogyasztás 2014 óta évente átlagosan négyszázalékos növekedést mutat, ez évi 135 ezer tonnát jelent. Az előrejelzések szerint egyelőre nem is fog változni a fogyasztás. Az import mennyisége persze függ a betakarítás mennyiségétől, illetve az áringadozástól, a pisztácia nem egyenletes mennyiségben terem, vannak jobb és gyengébb évek.



Európába elsősorban az USA és Irán szállít. A piacon megjelenő pisztácia 67 százaléka az USA-ból jön, Iránból 17 százalék. Az európai országok közül Németországban a legmagasabb a pisztáciafogyasztás. További nagy európai importőr országok Olaszország, Spanyolország és Franciaország. Olaszország és Spanyolország az a két európai ország, amely maga is termeszt pisztáciát, de termelési mennyiségük még a hazai kereslet kielégítésére sem elegendő. Kína is nagy fogyasztó, nyolcvanezer tonnát importálnak, és a harmadik legnagyobb importőr maga a termelő Törökország, a nagy belföldi szükséglet miatt komoly mennyiségű, 38 ezer tonna importra kényszerülnek. Az egész világon népszerűvé vált török édességhez, a baklavához ugyanis rengeteg pisztácia kell. A piaci prognózis szerint mivel folyamatosan növekszik az egészséges és sokoldalú élelmiszerek iránti kereslet, így a pisztáciafogyasztás is növekedni fog, ezért pisztáciát termelni kiváló üzlet lesz.