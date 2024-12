Rohamosan nő Magyar Péter elutasítottsága, a fórumain is a korábbiaknál sokkal kevesebben vannak

Hétszáz helyett 250 fő Keszthelyen, ezres tüntetések helyett négy-ötszáz résztvevő Nagykanizsán és Zalaegerszegen, Kaposváron a tágas főtér helyett a sétálóutcán tartott rendezvény. Néhány faluban pedig alig pár tucat résztvevő, akiknek meghatározó része nem is helyi. Így nézett ki az elmúlt napokban Magyar Péter országjárása, amelyekről néhány felvételt is bemutatunk.

A szír repülőgépes kamuhír terjesztésében aktívan részes brüsszeli politikus rendezvényeinek látogatottsága ezen a héten érte el mélypontját. Az európai parlamenti képviselő az elmúlt napokban Somogyban és Zalában járt. Niklán olyannyira védték a testőrei, hogy a Hír TV tudósítóját odébb is sodorták, csak azért, hogy ne lehessen kérdezni a pártelnöktől.

Ez a sokadik újságírókkal szembeni agresszió volt Magyarék részéről. Más helyszínen Magyar kényesen ügyelt arra, hogy még táblákon se fejezhessék ki véleményüket a vele egyet nem értők, erről a rendőrséggel külön is egyeztetett.

Gelsén és Bázakerettyén, ahol a június 9-ei választásokon a megyei átlaga felett szerepelt Magyar Péter pártja, csak lézengtek a jelenlévők. Utóbbi községben a pártelnököt a baloldallal való összefogásra biztatták, Gelsén pedig a gazdák területalapú támogatásának megszüntetésével kapcsolatos brüsszeli terveket próbálta tagadni, az agrárkamarát támadva.

Gelse, 2024.12.12., olvasói fotó

Keszthelyen, ahol tavasszal a tágas Balaton-parti rendezvényhelyszínen hétszáz fő vett részt Magyar Péter rendezvényén, az adventi időszakban a templom előtt rendezett eseményen most nagyjából 250-en voltak. Magyar Péter ezúttal nem kiabált a templomból kijövőkkel, mint tavasszal Putnokon. Feltűnő volt a „tömeget” részben adó sok sárga mellényes rendező is.

Keszthely, 2024. december 12., olvasói fotó

Aki azt hinné, hogy a hideg tartotta távol az érdeklődőket, annak érdemes a csütörtökön délután öt órakor, az Orbán-kormány által építtetett Kanizsa Arénában tartott fórum felvételeit megnézni.

Mivel a háromezer ezer fő befogadására képes lelátókon „elvesztek” volna a résztvevők, ezért ültetés helyett többségüknek a játéktéren kellett állniuk.

A felvételeken jól látszik, hogy a májusi tüntetés töredéke volt csak a mostani létszám, miközben több ezer színes ülőhely üresen maradt.

Emlékezetes, hogy a Tisza Pártnak már novemberben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is hasonló létszámproblémái voltak. Szintén a játéktérre ültették az érdeklődőket a régi miskolci sportcsarnokban, de a szerencsi sportcsarnok nézőtere is jórészt üres maradt. Ott és akkor kiderült az is, hogy Szerencsen és Tokaj környékén is régi MSZP-s politikusok szervezik a Tisza-szigetek munkáját.

Utóbbi sorba illeszkedik, hogy csütörtökön Keszthelyen a DK-s támogatással megválasztott, gyurcsányista alpolgármesterrel dolgozó Tóth Gergely polgármestert külön köszöntötte a brüsszeli képviselő-pártelnök. Tóthról sokat elárul, hogy a Mandiner beszámolója szerint a város november 4-i rendezvényén megpróbálta elénekeltetni a jelenlévőkkel az Európai Unió himnuszát is, mivel szerinte a magyar himnusz túlságosan búskomor hangulatú. Majd zavaros beszédében arról értekezett, hogy november 4-én a forradalom leverését ünnepeljük.

Visszatérve Magyar Péter kudarcos országjárásához, egyre világosabb, hogy nem véletlen az a döntésük, hogy nem indulnak el 2026 tavaszáig egyetlen megmérettetésen sem.

Az időközi választások eredményei ugyanis könnyen visszaigazolnák, hogy 2022-höz hasonlóan tévednek a manipulációs kerekasztal kutatói.

Pénteken látott napvilágot a Századvég Alapítvány kutatása, amely szerint Magyar Péter elutasítottsága nőtt, míg novemberben 12 százalékkal voltak többen az őt nem kedvelő választók, ez az arány decemberre 18 százalékra emelkedett. Ezzel együtt a kormánypártok és a Tisza Párt közötti különbség is újra nőni kezdett.