Új funkciók is elérhetők a SOTE orvosi alkalmazásában

Új funkciókkal bővült és frissült a Semmelweis Egyetem (SE) ingyenes tünetellenőrző alkalmazása, a Semmelweis Help – tájékoztatta az intézmény az MTI-t. A fejlesztéseknek köszönhetően ezentúl önállóan is kereshető az alkalmazásban elérhető 740 betegség, sérülés és állapot tüneteinek enyhítésére és az egyéb teendőkre vonatkozó tudásanyag. Emellett a felhasználói visszajelzések nyomán egyértelműbbé vált a profilok létrehozása, módosítása.

A felhasználói élmény növelése érdekében folyamatosan tesztelik és fejlesztik az egyetemen a Semmelweis Help alkalmazást. A komplex, lakosságnak szóló felület

akut panaszok esetén hiteles és a laikusok számára is érthető információkkal segíti az eligazodást abban, hogy az adott problémával kell-e orvoshoz fordulni, és ha igen, akkor az egészségügyi ellátórendszer melyik szintjét érdemes keresni.

A betegségleírásokhoz kapcsolódóan a Tudástár funkció 778 tünetet tartalmaz, amelyek egy részéhez tünetenyhítési módokat is felsorol. A felhasználói visszajelzésekre reagálva elkészült egy fejlesztés, így a teendők külön is kereshetővé váltak, például hogy miként kell lázat vagy fájdalmat csillapítani, de olyan témák is önállóan kereshetők immár, mint az újszülöttek köldökcsonkjának ápolása vagy vérhígító injekció beadása.

Egy másik, ehhez kapcsolódó új funkciónak köszönhetően az alkalmazásba beépített szinonimaszótár immár az egyes teendőkkel kapcsolatos kereséseket is támogatja, valamit még egyértelműbbé vált a profilok létrehozására, módosítására szolgáló felület.

A Semmelweis Helpnek jelenleg már több mint 229 ezer felhasználója van, nekik az új funkciók eléréshez elég csak frissíteniük az alkalmazást.