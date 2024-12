Váratlanul meghalt egy fiatal magyar focista

A Tompai SE szívszorító hírt tett közzé kedden reggel, tragikus hirtelenséggel elhunyt ugyanis a csapat mindössze huszonkét esztendős középpályása, Varga Zoltán.

A haláleset körülményeire a klub nem tért ki, azt viszont közölték, hogy tiszteletére a 18-as mezszámot visszavonultatják, más játékos azt már nem viseli tompai színekben – írja a Bács-Kiskun Vármegyei Hírportál.

– Mély megrendüléssel osztjuk meg, hogy csapatunk fiatal, mindössze 22 éves belső középpályása, Varga Zoltán, Zoli, de legfőképp Zolika, a Tompa SE lelke, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Nem találjuk a szavakat, mert alig néhány napja még együtt nevettünk, együtt örültünk a sikereknek, most pedig már csak az emléke marad velünk. Hihetetlen energiája, szenvedélye és barátságos természete nemcsak a csapatot, hanem az egész közösséget inspirálta. Ő volt a pályán és azon kívül is a motor, aki mindig magával ragadott minket. Most már az égi pályán focizik tovább, de hiánya itt a földön pótolhatatlan – búcsúzott játékosától az egyesület.