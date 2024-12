Újabb büntetőüggyel szembesülhet F. János, Till Tamás feltételezett gyilkosa

Erre nagyon kell figyelni, hiszen ők hivatali emberek, és ha igaztalanul ilyeneket állítanak róluk, ez sérti a becsületüket, ebből akár egy újabb büntetőügy is keletkezhet, a hamis vád

– mondta. Hozzáfűzte továbbá, szerinte a valóságban éppen az ellenkezője történhetett azáltal, hogy poligráfos vizsgálattal ellenőrizték F. János beismerő vallomásának a valóságtartalmát. Megjegyezte azonban, hogy most már szükségtelen külön perjogi eljárást indítani, mert megindult a büntetőjogi felelősségre vonás. Korábban a Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy F. Jánost hamis tanúzásért, illetve más tanúk befolyásolásáért is felelősségre vonhatják.