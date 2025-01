Busás béremelés hullhat a fővárosi cégvezetők ölébe

A fővárosi cégek vezetői legutóbb júliusban kaptak prémiumot, akkor Karácsony Gergely 172 millió forintot osztott szét. A fővárosi közszolgáltató cégek összesen 23 vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, ügyvezetője, gazdasági igazgatója kapott fejenként 2,2–11,7 millió forint közötti prémiumot, jövedelemtől függően. A prémiumtoplista első három helyezettje: Mártha Imre, a Budapesti Közművek (BKM) Zrt., Walter Katalin Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt., valamint Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója.

Ők egyenként 11 millió forintnál is többet tehettek zsebre.

A tízmillió felett szakítók között találjuk a főváros vagyonkezelő cégének, a BFVK Zrt.-nek a vezetőjét, Barts J. Balázst; a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatóját, Szőke Gábort, valamint Walter Katalin két helyettesét is. Az egyikük Szarka Zsolt, aki 2021. április 1-je és 2024. május 31-e között töltötte be az operatív vezérigazgató-helyettesi pozíciót a BKK-nál. Feladata volt az IT, a gazdasági és jogi területek, a Digitalizációs Projektiroda, valamint az üzemeltetés irányítása.