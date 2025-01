Csak baráti civilek, balos újságírók nyerhetnek

– Ahogy korábban, úgy most is tíz kiváló szervezet közül ti döntitek el, ki kapja meg az Év civil szervezete díjat – jelentette be videós felhívásában Karácsony Gergely főpolgármester. Az idei jelöltek az Adománytaxi, az Egyenlő esélyek az iskolapadban, a Járókelő, a Káva Egyesület, a Magyar Kerékpáros Klub, a NANE, a Patent Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület, a Rosa Parks Alapítvány, az Utcáról Lakásba Egyesület és a Város és Folyó Egyesület.

A felsorolásból kitűnik, az egyesületek jó része Soros György alapítványának, a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatását élvezi. Ilyen az abortuszpárti Patent vagy éppen a Rosa Parks Alapítvány. Az Utcáról Lakásba Egyesület pedig Jámbor András országgyűlési képviselő élettársához kötődik. Általában minden baloldal által kiírt pályázaton nyernek. A győzelemre nagy esélyes a főpolgármester egyik kedvenc egyesülete is, a Város és Folyó Egyesület, amelyet megbíztak a nyári rakpartlezárás teljes lebonyolításával.

A díjra azokat a civil egyesületeket jelölik, amelyek a 2021-ben a baloldali városvezetés által alapított Budapesti Civil Adatbázisban regisztrált tagként szerepelnek.

Tavaly még a pénzjutalom egymillió forint volt, idén már ötmillió forintot ad a főváros a győztes szervezetnek, emellett a Városháza szimbolikus kulcsát is ideiglenesen megkapják. A fővárosi önkormányzat 2022-ben alapította az Év fővárosi civil szervezete díjat. A nyertes egy éven keresztül használhatja saját kommunikációs anyagaiban, valamint sajtó- és médiamegjelenéseiben a címet.

A Magyar Nemzet a tavalyi díjátadó után megírta: a Heti Betevő Egyesület nyerte el az idei Év fővárosi civil szervezete címet, csak éppen a főváros azt felejtette el megemlíteni, hogy

az egyesület meghatározó embere Pikó András józsefvárosi polgármester.

A politikus a feleségével 2014 óta vezeti az egyesület VIII. kerületi szervezetét, így érthetetlen, hogy Karácsony Gergely főpolgármester szövetségesének érdekeltségét miért nem nyilvánította a szavazáson összeférhetetlennek. Nem ez az egyedüli eset, hogy baloldali politikusok hozzátartozójának civil szervezetei előnyhöz jutnak másokkal szemben.

A Soros György által támogatott Transparency International sem tett másként, tegnap este ismét baloldali médiamunkásokat díjazott.

A média- és a korrupciós helyzet tavaly óta se javult – állapította meg a Transparency–Soma-díj átadásán a Transparency International magyarországi vezetője. Martin József Péter antidemokratikusnak, kleptokráciának minősítette hazánkat, majd kiemelte, hogy a liberális demokráciának szerinte nincs alternatívája.

A díj idei támogatójának képviseletében Nagy-Britannia budapesti nagykövete, H. E. Paul Fox arról beszélt, hogy szerinte hazánkban komoly kihívásokkal szembesülnek a független újságírók, akiket a demokrácia védelmezőinek nevezett. A beérkezett pályázatokat egy baloldali újságírókból és médiamunkásokból álló csoport bírálta el. A zsűri tagja volt Bogár Zsolt újságíró, a DW magyar kiadásának vezető szerkesztője, Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója, Stumpf András újságíró, a Válasz Online egyik alapítója és Urbán Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a Mérték Médiaelemző Műhely igazgatója. A 2024-es Transparency–Soma-díjat végül Panyi Szabolcs és Pethő András, a Direkt36 újságírói, illetve Jandó Zoltán, a G7.hu munkatársa vehette át. A díj mellé ötszázezer forintos jutalom is jár.