Lovat is mentettek már a tűzoltók Szegeden

Tavaly 28 bajba jutott állathoz riasztották a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóit – hívta fel a figyelmet a Délmagyar. Molnár Krisztina szóvivő a hírportálnak elmondta, hogy tavaly a kutyák okozták a legtöbb galibát, utánuk a macskák jöttek, és két lovon is segíteniük kellett.

Volt olyan, hogy égő házból hoztak ki a munkatársaim egy kutyát, a fán ragadt cicákhoz pedig már rutinból járunk. Fontos, hogy az állatok mentése is életmentés, a tűzoltók pedig arra esküdtek fel

– magyarázta a szóvivő.

Kutyát mentenek a tűzoltók (Forrás: Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)

Elmondása szerint van, hogy nem egyedül segítenek az állatokon, sokszor hívják az állatvédőket, és olykor szakembert is. – Előfordult, hogy egy ácsnak kellett szólnunk, hogy bontsa meg a tetőt. Erre azért volt szükség, mert így okoztuk az épületben a legkisebb kárt. És természetesen van állatorvosunk is – tette hozzá Molnár Krisztina, aki elmondta azt is, hogy az állatmentésből az önkéntes tűzoltók is kiveszik a részüket.

Lovat is mentettek már

Mint mondta, ha lovak kerülnek bajba, akkor Krajcsovics Lászlót hívják. A lómentő orvos korábban elmondta, hogy egyszer egy kanálisba csúszott egy ló egy szegedi lovas klubban.

A Málna névre hallgató kanca önerejével kijönni nem tudott, ugyanakkor nagyon meg volt riadva, ezért gondozói a szegedi tűzoltókat hívták segítségül.

Az orvos a biztonságos mentés érdekében Málnát először enyhén elbódította. A tűzoltók ezután két hevedert erősítettek rá, amelyet a tűzoltó fecskendőre rögzítettek, így húzták ki az árokból. A lovat a szárazra érve azonnal betakarták, és a kihűlés elkerülése érdekében folyamatosan dörzsölték.

Állatbarát tűzoltók

Azt, hogy a vármegyei tűzoltók mennyire is állatbarátok, elárulja, hogy örökbe fogadták a Szegedi Vadaspark egyik orrszarvúját, a hódmezővásárhelyi laktanyának pedig saját macskája van, Delta, aki egyszer már megszökött, de azután szerencsésen előkerült.