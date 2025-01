Orbán Viktor: Az iskolák biztonságát megerősítjük!

– Forródróton vagyok a belügyminiszterrel. Az érintett iskolák biztonságát megerősítjük, a bombariadók hátterét felderítjük – posztolta közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök azután szólalt meg, miután több helyen az országban is bombariadó volt az iskolákban. Budapesten legalább 20 iskola érintett, de folyamatosan érkeznek a hírek az újabb helyszínekről. A hírek arról is szólnak, hogy valakik fenyegető leveleket is küldenek az iskolák számára.

