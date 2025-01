Egyre több iskolát kell kiüríteni a bombariadók miatt

Húsz budapesti iskolában és vidéken több helyen egyszerre volt bombariadó csütörtök reggel.

– értesült a Mandiner. Az újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskolát kiürítették, a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Csepelről is hasonló az értesülés, sajtóinformációk szerint Csepelen négy iskolában van bombariadó.

Borbély Lénárd polgármester közösségi oldalán jelezte: folyamatosan érkeznek a fenyegető levelek. A csepeli érintett iskolákat is várhatóan ki fogják üríteni.

– Megnyitottuk a Csepeli Napközis Tábort (Hollandi út 18.) azok számára, akiket a szüleik nem tudnak hazavinni, illetve a velük érkező pedagógusok, kísérők számára. Az étkezést itt tudjuk biztosítani – írta a polgármester.

Sok intézményben ma lehet megnézni a központi írásbeli dolgozatokat, így ez most elmarad.

A Promenad24 értesülései szerint a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban szintén bombariadó volt.

Ezek a kerületek is érintettek

Trippon Norbert, Újpest polgármestere azt írta a közösségi oldalán, hogy a IV. kerületben öt középiskolában történt bombariadó a reggel folyamán,

Budapesten és vidéken az első információk alapján 50 középfokú intézményben.

A polgármester közölte azt is, mivel sok szülő nem tud a gyermekeikért azonnal menni, így a következő helyszíneket nyitották meg az iskolák számára:

Városháza díszterme és házasságkötő terme,

Megyeri Klub,

Ifjúsági Ház.

Fél órán belül nyit:

Polgár Centrum,

UP Rendezvénytér,

Lóverseny téri Közösségi Ház.

– A szülők maguk is elvihetik ezekre a helyszínekre a gyerekeket, az iskoláknak meg segítséget nyújtunk a gyerekek átszállításában, ha igénylik – közölte..

Rózsa András, Zugló polgármestere hat érintett intézményről ír a kerületben, de

a II. kerületi Fillér Utcai Általános Iskola is a fenyegetettek között van, miként a XXIII. kerületben is legalább 4 általános iskolából hazaküldték a gyerekeket,

az egyik a Páneurópa Általános Iskola. A III. kerületben a Krúdy Gyula Általános Iskolát is kiürítették, a szülőket e-mailben értesítették.

– Újbudán nyolc kerületi általános iskolában – a Gárdonyiban, a Petőfiben, a Grosicsban, a Bárdosban, a Domonkos Pál Péterben, a Kelenvölgyiben, a Csillagösvényben és a Bocskaiban - bombariadót jelentettek be ma reggel. A fenyegetések e-mailben érkeztek, az iskolákat pedig gyorsan kiürítették – írta László Imre, a XI. kerület vezetője. Jelezte, az önkormányzat a helyszíneken képviselteti magát, és mindenben segíti a tankerületet. Szükség esetén olyan helyiségeket is biztosítanak, ahol a gyerekek melegedni tudnak, több gyermek már helyet kapott az önkormányzat étkezőjében, ahol enni is kapnak. Az iskolák egy része rendkívüli szünetet rendelt el, kérik, hogy amennyiben van rá lehetőség, a szülők vigyék haza gyermekeiket.

Megszólalt a rendőrség

A hatóság a police.hu-n azt írta, valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe 2025. január 23-án reggel. Ezzel kapcsolatban a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz. Kérjük, aki ilyen küldeményt kap, értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el.

A közösségi oldalakon terjedő információk szerint már legalább 47-50 oktatási intézményt kellett országszerte kiüríteni bombariadó miatt.