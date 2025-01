Orbán Viktor elmondta, mennyit veszített Magyarország a szankciók miatt

A szankciós rendszer úgy rossz, ahogy van, Magyarország pedig elveszített 19 milliárd eurót a szankciók miatt – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában péntek reggel. A miniszterelnök felidézte, hogy az elmúlt három évben Magyarország elveszített 7500 milliárd forintot: ez pedig jóval több, mint amennyit a magyarok jövedelemadóként befizetnek az államkasszába.

Én behúztam a kéziféket és azt mondtam az európai vezetőknek, hogy ezt nem lehet folytatni. Az a probléma, hogy 7500 milliárd forint hiányzik a magyar kasszából Brüsszel miatt

– ismételte meg. A miniszterelnök az ukrajnai háborúról és a hazai energiabiztonságról is beszélt: szerinte „az ukránok ki akarnak velünk babrálni, de meg tudjuk védeni magunkat, ha egységfrontban maradunk a szerbekkel”. Mint azt megismételte, bár az ukránok „nem tudnak velünk kibabrálni energetikai szempontból”, azonban, ha hozzá is jutunk az energiához, az drágább lesz. Orbán Viktor úgy látja, „ha nem babrálnának ki velünk, akkor a benzinkutakon is jobb árak lennének”.

Brüsszelnek egy telefon

Szerinte az ukrajnai vezeték újraindításához csupán az kéne, hogy a brüsszeliek felveszik a telefont, és odaszólnak az ukránoknak, hogy ez így nem mehet tovább, nem babrálhatnak ki a közép-európai országokkal, amelyek fizetik a szankciók árát. Erről folyik most egy párbeszéd Brüsszel és Budapest között.

Mondassák ki az ukránokkal, hogy nyissák ki a gázcsapokat

– mondta. Orbán Viktor szerint 2024 arról szólt, hogy visszaszerezzük azt, amit 2023-ban elvesztettünk, 2025 pedig az előrelépés éve lesz.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)