Ukrajnában a megbékéléshez szükséges az alkotmányosság, a jogállamiság helyreállítása

- Milyen ma Ukrajnában az élet magyarként, amikor tulajdonképpen két tűz között van a magyarság, orosz és ukrán tűz között?

- Nehéz nekem erre a kérdésre válaszolni, már négy éve Magyarországon tartózkodom, mert az ukrán hatóságok kiszorítottak a szülőföldemről. Úgyhogy arról tudok beszélni, amit az ott lévőktől hallok nap mint nap, illetve amit a sajtóból lehet tudni. Háború van és a helyzet katasztrofális Ukrajnában, mindenki számára és a magyarság számára is. Az emberek tízezrei vagy százezrei - senki sem mond pontos számot -, haltak meg, vagy sérültek meg súlyosan. És nem látni a végét, ezért az emberek reményvesztettek. Nem lehet látni azt, hogy mikor jön el a béke. A kárpátaljai magyarság helyzetét még súlyosbítják a lezárt határok, hiszen a férfiak, illetve bizonyos foglalkozásokban dolgozók nem léphetnek át a magyar határon, aminek rendkívül súlyos következményei vannak. A kárpátaljai magyarság életét nehezítik a szétszakított családok, hiszen tudjuk azt, hogy sok kárpátaljai magyar költözött át elsősorban Magyarországra, többségükben férfiak, ami tovább nehezíti a helyzetet. A jogfosztások, az a magyarellenes hangulatkeltés, ami jellemző volt az elmúlt időszakra, a helyzetet katasztrofálissá tették.



- Ezt a magyarellenes hangulatot, talán Magyarországról is gerjesztik egyesek.

- Magyarországon a sajtó igen élénken foglalkozik az ukrajnai helyzettel, különös tekintettel Kárpátaljára, a kárpátaljai magyarságra. A kárpátaljai magyarság számára a magyarellenes hangulatkeltés sajnos, nem újdonság. Ezek a folyamatok régiek, 2014 után erősödtek föl, amikor az ukrán média egy jelentős része tudatos és rendkívül erős magyarellenes kampányt folytatott mind a kárpátaljai magyarság ellen, mind pedig az anyaország ellen. A történtek olyan esetek, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. A Vereckei emlékműnek a többszöri megrongálása, tüntetések, ahol azt kiabálták, hogy késre a magyarokat, és ennek a csúcspontja a KMKSZ székházának egy hónapon belüli felgyújtása és felrobbantása volt. Az ukrán rendvédelmi szervek zaklatták a kárpátaljai magyarság képviselőit, bűnvádi eljárások indultak a kárpátaljai magyarság alapítványa ellen, házkutatásokat tartottak. A Mirotvorec weboldalán magyarok százait nyilvánították Ukrajna ellenségeinek, és tették közzé személyes adataikat.



- Magyarországról egy felelős politikus mondhat-e olyat, vagy állíthat-e olyat, hogy a magyar kormány tudott egy kárpátaljai templom felgyújtásáról miközben a helyzet ennyire feszült, és Ukrajna háborúban áll Oroszországgal?

- Ezek a vádak felelőtlenek, és nem is felelnek meg a valóságnak, alaptalanok. Ez hangulatkeltés mind Magyarország ellen, mind pedig az ottani magyarság ellen természetesen. És nem igazak, hiszen többen tudták azt Kárpátalján, hogy az ukrán rendőrség információkkal rendelkezett arról, hogy valamilyen rongálás, gyújtogatás készül Palágykomorócon. Emiatt az ottani református templomot folyamatosan megfigyelték, mert olyan információk voltak, hogy itt valamifajta gyújtogatás vagy valamifajta rongálás készül. És nem ott történt végül a gyújtogatás, hanem a görögkatolikus templomnál. Az ezzel gyanúsított személyt le is tartóztatták. Az a feltételezés, hogy ez a magyar állam köze van ehhez, az felelőtlenség és rendkívül sokat árt Magyarországnak, árt az ukrán-magyar viszonynak és árt a kárpátaljai magyarságnak. És nem is igaz.