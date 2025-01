Orbán Viktor elmondta, mi változtathatna a benzinárakon

– Az ukránok nem tudnak velünk kibabrálni energiabiztonság szempontjából, mert van alternatív útvonalunk. Viszont amit csinálnak, annak következtében felmennek az árak – mondta ma reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök ezt a részletet a közösségi oldalán, írott formában is megosztotta a beszélgetésből. Az ukránokról azt is mondta:

Ha ők rendesen viselkednének, akkor a benzinkutakon sem az az állapot lenne, ami most van, és nem így nézne ki az energiaár-rendszer sem Közép-Európában.

– A szankciórendszer úgy rossz, ahogy van, nekünk, magyaroknak különösen. Nem vétóztuk meg a szankciós rendszert, hanem kitárgyaltunk inkább kedvezményeket Magyarország számára. Viszont Magyarország az elmúlt három évben elveszített 19 milliárd eurót a brüsszeli szankciók miatt. Ezt ha magyarra fordítom, az 7500 milliárd forint. Ez egy iszonyú nagy összeg, jóval több, mint amit a magyar emberek egy évben jövedelemadóként befizetnek a magyar kasszába – mutatott rá a miniszterelnök.

Ahogy fogalmazott:

Brüsszelben most napirenden van a szankciók meghosszabbításának a kérdése, és én behúztam a kéziféket. Az nem lehet, hogy Magyarországgal fizettetik meg ilyen arányban a szankciók árát. Mindeközben az ukránok beletüsszentenek a nullás lisztbe, és kibabrálnak a magyarokkal még az energia terén is, hiszen nem engedik, hogy átjöjjön a gáz Oroszországból Magyarországra.

– Ez így nem lesz jó, hogy mi fizetjük meg a szankciók gazdasági következményeit, azért, hogy megsegítsük Ukrajnát, ők meg kibabrálnak velünk – tette világossá a miniszterelnök.

– Ha az ukránok segítséget akarnak, például, hogy szankcionáljuk az oroszokat, akkor tessék újra kinyitni a gázútvonalat, és tessék megengedni, hogy a közép-európai országok, köztük Magyarország behozhassa Ukrajnán keresztül azt a gázt, amire szükségünk van! – tette hozzá, majd így folytatta:

– A második, hogy ne támadják mindenfajta katonai eszközökkel azt az útvonalat, ahol most hozzuk a gázt, hiszen mindeközben támadások érték azt az orosz területen lévő határpontot is, ahonnan a déli irányú gáz érkezik Magyarországra. Hagyják abba! És a harmadik: adjanak garanciát, hogy ezt, amit most csináltak velünk szemben a gázzal, ezt nem ismétlik meg az olajjal, mert az olaj is rajtuk keresztül jön, és ez komoly kockázat Magyarország számára – sorolta feltételeit a miniszterelnök.