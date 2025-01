Romantikus lánykérés a Maldív-szigeteken: Krausz Gábor és Mikes Anna eljegyezték egymást

A sztárséf Krausz Gábor és Mikes Anna mesébe illő helyen kezdik közös életük új fejezetét: a Maldív-szigeteken történt meg az eljegyzés, amit a Séfek séfe mesterszakácsa már hónapok óta tervezett – írta meg a Ripost.

Hónapok óta készült a lánykérésre

Krausz Gábor már 2024 nyarán, Mikes Anna születésnapján elhatározta, hogy megkéri szerelme kezét. A tökéletes pillanatra azonban egészen mostanáig várt: a Maldív-szigetekre tervezett utazásuk lett a nagy esemény helyszíne. A séf gondosan megtervezte az utat, hogy már jegyespárként térhessenek haza.

„Most már örökre – kéz a kézben…”

Az eljegyzés napja Krausz Gábornak izgalmasan telt, hiszen a legfontosabb kérdés megfogalmazásán töprengett. Végül összeszedte bátorságát, és megkérte Mikes Anna kezét, aki boldogan mondott igent. A hírt a séf romantikus Instagram-posztban osztotta meg:

„Hol volt, hol nem volt… A Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. A mese valósággá válik, együtt írjuk tovább, együtt fűszerezzük álmainkat. Most már örökre – kéz a kézben…”

A tánctól az eljegyzésig

A pár kapcsolata 2023 végén kezdődött, amikor a Dancing with the Stars versenyén táncoltak együtt, és győztek is. A közös kalandok sora ezzel nem ért véget: együtt szerepeltek az Ázsia Expressz című műsorban, ahol a döntőig jutottak. Az ott megélt élmények erősítették meg Krausz Gábort abban, hogy Mikes Anna az igazi számára.

Mesébe illő kezdés

A Maldív-szigeteken töltött napok során a pár a napsütést és egymás társaságát élvezi, miközben közösen tervezik jövőjüket. Az eljegyzés hírét követően rajongók ezrei gratuláltak a sztárpárnak, akik úgy tűnik, egy valódi tündérmesét írnak együtt.