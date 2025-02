A hétvégén kettészakad az ország

Az ország nagyjából délnyugati felén erősen felhős vagy borult marad az ég, másutt kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk – írja a Hungaromet. Az előrejelzés szerint csapadék nem valószínű, a szél pedig többnyire mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között valószínű. Késő estére –2 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

A Köpönyeg.hu szerint a hétvégén hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A lap jelentése szerint ilyenkor a szív-ér rendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.