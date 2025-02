Életfogytiglant kapott az albertirsai családirtó

Szörnyű családirtási ügyben hozott ítéletet hétfőn a Budapest Környéki Törvényszék. A bíróság azt közölte, hogy életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték azt a férfit, aki brutálisan végzett feleségével, és a kislányukat is megölte Albertirsán. Az ügyészség több emberre, részben különös kegyetlenséggel és tizennegyedik életévét be nem töltött ember sérelmére elkövetett emberölés miatt emelt vádat ellene. A törvényszék most arról döntött, hogy a férfinek élete végéig fegyházban kell maradnia, és tíz évre a közügyektől is eltiltották. A bíróság döntése szerint viszont legkorábban 30 év letöltése után szabadulhat feltételesen.

A mostani döntést a vádlott és a védője tudomásul vette, míg az ügyész súlyosítás miatt fellebbezést nyújtott be ellene. A vád képviselője azt szeretné elérni, hogy a férfi ne szabadulhasson feltételesen sem a fegyházból.

A házaspár egy albertirsai családi házban élt, kislányuk, 2020 őszén született meg. Miután a házastársak kapcsolata megromlott, az asszony távoltartást kért, amit a Ceglédi Járásbíróság 2023. május 15-én 30 napra elrendelt.

A férfi végül 2023. június 30-án elment a házukhoz, ahol a feleségét egy vascsővel brutálisan agyonverte, s kislányt pedig megfojtotta. Mindketten meghaltak még a helyszínen.

A gyilkos másnap délután felhívta a segélyhívót, bejelentette amit tett, és öngyilkosságot kísérlet meg, ami azonban nem sikerült neki.