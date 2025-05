Lisztes Krisztián megszólalt: Nem kell túlmagyarázni ezt

– A Fradi Magyarország legjobb csapata, és nemzetközi porondon is meg kell állnia a helyét. Nemzetközileg is egy erős keretet képvisel, úgyhogy a legjobbnak kell lenni, ha be akar valaki kerülni, az igaz. Tehát azért, mert valaki fiatal, azért nem fog kapni lehetőséget, de hogyha valaki fiatal és tehetséges, annak minden esélye megvan arra, hogy bemutatkozzon, és éljen a lehetőséggel. Ez így volt most Tóth Alexnél is, aki miután bekerült, megragadta a lehetőséget, és fantasztikus szezont játszott – mondta Lisztes Krisztián.

Tóth Alex tavaszi teljesítményét egyébként a Transfermarkt is értékelte, a mértékadó oldal szerint máris ő az NB I legértékesebb magyar futballistája.

Tóth Alex előtt éppen Lisztes fia, ifjabb Lisztes Krisztián volt az, aki fiatalon kulcsszerepet harcolt ki magának az FTC-ben, ő azóta már Németországba igazolt, ahol viszont sérülések hátráltatják.