Lisztes Krisztián a következő idényt nem a német negyedosztályban tölti

A magyar utánpótlás-válogatott futballisták közül Lisztes Krisztián és Fenyő Noah is tavaly nyáron csatlakozott az Eintracht Frankfurt felnőttjei közé, ám a Bundesliga-szereplő együttesben még egyikük sem mutatkozott be tétmérkőzésen. A 20 éves Lisztes az idény nagy részében sérüléssel bajlódott, így a negyedosztályú Frankfurt II-ben mindössze három találkozó jutott neki, legutóbb szeptemberben lépett pályára. A 19 esztendős Fenyő az élvonalbeli klub kispadjáig többször is eljutott, a Regionalliga délnyugati csoportjában pedig szombaton délután 27. alkalommal kaphatott volna lehetőséget.

Fenyő Noah és magyar csapattársa, Lisztes Krisztián nem tudott bennmaradni a német negyedosztályban a Frankfurttal (Fotó: eintracht.de)

Lisztes Krisztián és Fenyő Noah csapata, a Frankfurt II kiesett a német ötödosztályba

A Frankfurt szombaton már abban a tudatban lépett pályára az Eintracht Trier otthonában, hogy már biztosan búcsúzik, hiszen semmiképpen nem tudott elmozdulni a kiesést jelentő utolsó négy helyről.

A vendégek a két magyar nélkül végül szépen zárták a bajnokságot, hiszen 2-1-re nyerni tudtak Trierben, így a 16. pozícióban végeztek a tizennyolc csapatos liga tabelláján.

Fenyő és Lisztes szerződése egyaránt 2029 nyaráig szól a Frankfurttal, és a legutóbbi hírek szerint mindketten maradnak a következő idényben a csapatnál – hogy a nemzetközi kupában is induló élvonalbeli alakulatnál vagy az ötödosztályban, az egyelőre kérdéses.