Felfedte Tóth Alex sikerének titkát az FTC akadémia igazgatója

– Ő már kiskora óta a Fradi játékosa volt, aztán 2016-tól 2018-ig volt egy rövid kitérője a Honvédnál, utána leültem a szüleivel beszélni.

Nálunk általában nincs arra lehetőség, hogy ha valaki elment egy másik akadémiára, utána visszajöjjön, mert szerintem rengeteg kárt okoznak ezek a váltások. Akkor sikerült Alex édesapjával ezt megbeszélni,

és hála istennek a játékos azóta is folyamatos fejlődésen ment keresztül – emlékezett vissza Palásthy, aki szerint Tóth Alex sikerének egyik titka a türelem. – Alex már az utánpótlásban eltöltött évei alatt is egy technikailag nagyon érett játékos volt, aki kreatív előrefelé, mindkét lábával jól bánik a mai napig is, emellett bírja a nyomást. Sokat számított, hogy nem volt türelmetlen. Őt nem emeltük ki nagyon gyorsan a saját korosztályából, az U17-ig az életkorának megfelelő csapatban játszott, utána indult be nála egy nagyobb fejlődési szakasz, amikor átkerült az NB III-ba, aztán kapott pár mérkőzést az NB II-es Soroksárban, majd a felnőttcsapattal is edzett. Türelmes volt az ősszel, Pascal Jansen időszakában is.

A télen volt benne egy megingás, kevésen múlt, hogy nem került kölcsönbe, Kecskemétre. Az új edzőtől megkapta a lehetőséget, és Alex tudott is vele élni, hétről hétre bizonyítja azt, hogy ott a helye a Fradi kezdőjében.

Tóth Alex (zöld-fehérben) fiatal kora ellenére az FTC kezdőcsapatának kihagyhatatlan tagja lett 2025 tavaszán (Fotó: Polyák Attila)

Az NB I-ben, az NB II-ben, de még külföldön is vannak FTC-játékosok

A Ferencvárosnál meghatározott fejlődési utat járhatnak be az utánpótláskorú játékosok. Akik elég érettek hozzá, akár már 16 évesen is lehetőséget kapnak az NB III-ban szereplő tartalékcsapatban. Onnan a másodosztályú fiókcsapat, a Lipcsei Péter irányításával készülő Soroksár lehet a következő lépcsőfok, majd az FTC nagycsapata, esetleg kölcsönadás következhet. Utóbbira példa a 18 éves Varga Zétény, aki ezt az idényt a Diósgyőr kötelékében tölti, ott gyűjtve játékperceket.

Az utóbbi időben felgyorsultak a folyamatok Lisztes Krisztián, Tóth Alex vagy éppen Kaján Norbert első csapathoz való csatlakozásával, most talán a szurkolók is picit boldogabbak, amikor azt látják, hogy a Fradi utánpótlásából is lehet a felnőtt csapatba játékost beépíteni. Bár erről keveset hallani, de mi emellett is igen-igen sok, több tucatnyi játékost adunk évről évre más NB I-es vagy NB II-es csapathoz, de akár külföldre is: Redzic Damir, aki most a dunaszerdahelyi csapatban játszik, szintén tőlünk indult

– árulta el Palásthy Norbert.

Az MLSZ új szabálya nem segíti a Fradit

A Ferencvárosnak és a többi élvonalbeli csapatnak is szüksége lesz a jövőben fiatalokra, vagy úgy általában magyar játékosokra, miután a Magyar Labdarúgó-szövetség nemrégiben lezajlott közgyűlésén a küldöttek elfogadták a szövetség 2025 és 2030 közötti stratégiai programját, amelynek része volt a 2026/2027-es szezontól bevezetésre kerülő új ösztönző rendszer.