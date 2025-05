Hajnal Tamás tudja, mi volt a Fradi legnagyobb hibája, két játékost ki is emelt

A Paksi FC ellenében büntetőkkel elveszített kupadöntő már a múlt, az NB I 33., utolsó fordulójában Győrben nyert, ezzel zsinórban hetedszer, összességében pedig 36. alkalommal lett bajnok az FTC. A szezonzárás után a zöld-fehérek sportigazgatója, Hajnal Tamás volt a Fradi Zóna Elemzés vendége.

Az FTC a kezdeti nehézségek ellenére is megnyerte a bajnokságot. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

FTC: nagy volt a keret, ez pedig nehézségeket okozott

A német és magyar bajnok korábbi labdarúgóból lett sportvezető az értékelésében visszautalt az idény elejére, amikor még Pascal Jansen volt a vezetőedző. Hajnal szerint akkor hibázott a klub azzal, hogy túlságosan hitt azokban a játékosokban, akik korábban egyszer már kikerültek a keretből.

– Az egyik nagyon fontos tanulság, hogy tavaly, Jansennek, hogy megadjunk minden lehetőséget és a klub számára is megpróbáljuk a legköltséghatékonyabb megoldásokat megtalálni, minden játékosnak megadtuk az esélyt. Azoknak is, akik különböző okokból már rég kikerültek a keretből, de hittünk bennük, hogy esetleg újra lesz bennük bizonyítási vágy és képesség.

Ezért a keret nagyon nagy volt az egész nyár folyamán és ez megnehezítette a szakmai munkát és a csapatkohézió kialakítását.

Ezt biztosan nem szeretnénk idén így csinálni, sokkal hamarabb akarunk döntéseket hozni ezen a téren – magyarázta Hajnal Tamás, aki aktív pályafutása lezárása után lett vezető a Fradinál.

Az FTC az idén sokkal hamarabb szeretne döntéseket hozni a játékoskeretről. Fotó: Mirkó István

Hajnal Tamás két játékost külön is kiemelt

A magyar bajnokként a Bajnokok Ligája nyáron kezdődő selejtezőjében érdekelt Ferencvárosra a 2025/2026-os idény kezdetén is kihívás vár a keretalakítás terén, hiszen amint korábban mi is megírtuk, hamarosan tíz olyan játékos térhet vissza a klubhoz, akik az idény során különböző csapatoknál szerepeltek kölcsönben. A 44 éves sportigazgató ebből a tásaságból két nevet külön is megemlített.

– Most csak egy-két nevet mondok, mert nem szeretném, hogy az érintettek innen értesüljenek valamiről. Edgar Szevikjanban hiszünk, ő tavaly nyáron úgy érezte, hogy egy más közegben talán lendületet kap.

Baráth Peti a Rakow-val egész jó szezont játszott, az utolsó pillanatig versenyben volt a bajnoki címért. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy mennyit fejlődött az elmúlt 18 hónapban.

Van még egy-két játékos, de most több nevet nem szeretnék említeni. Lesznek még, akiknek megadjuk a lehetőséget, és lesznek, akikkel nem fogunk már próbálkozni és más megoldást keresünk számukra – árulta el Hajnal.

A sportigazgató erre ugyan nem tért ki, de egybehangzó sajtóinformációk szerint két játékost igazolhat is az FTC.

Paksról Ötvös Bence, a korábbi Európa-liga-rivális Viktoria Plzen csapatától pedig a brazil Cadu azok, akiket az Origo értesülései szerint is már kiszemeltek a zöld-fehérek.