Alhasi ütés – a Fradi ezt kapta az MLSZ-től a bajnoki cím mellé

– A Ferencváros olyan márka, amit a nemzetközi színtéren is ismernek. Az egyetlen ilyen márka jelenleg a magyar labdarúgásban. A Ferencváros nemzetközi szereplése továbbra is nagyon fontos a magyar futball szempontjából – e gondolattal vezette fel mondandóját a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) új szabályozását jellemezve Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója a Hír TV Lelátó című műsorában azután, hogy a Ferencváros zsinórban hetedszer is megnyerte az NB I-et és készülhet a Bajnokok Ligája (BL) selejtezőjére.

Tóth Alex (zöld-fehérben) 19 évesen az FTC kezdőcsapatának kihagyhatatlan tagja lett. A következő idényben is U21-es lesz még, ami Orosz Pálnak is könnyebbség. Fotó: Polyák Attila

Aztán persze kikerülhetetlenül érkezett a kérdés, a Ferencváros meg tud-e, meg akar-e felelni annak, hogy egyszerre öt magyar játékos, közöttük egy U21-es legyen a pályán a csapatban.

Az FTC az egész magyar labdarúgást képviseli

– Korai még erről beszélni, a keret kialakítása most kezdődik – vágott bele Orosz Pál, majd kibökte a tömör véleményét:

ez egy alhasi ütés.

Tizennégy év alatt eljutottunk valahová. A Fradi a pályán és azon kívül is eljutott valahová. Kíváncsi vagyok, hogy az új rendszerrel tudjuk-e hozni ezt a szintet. A keret meghatározásába beleszólni jobb dolog, mint meghatározni, ki legyen a pályán – folytatta a sportvezető, majd úgy érvelt, hogy egy U21-es játékos szerepeltetése milyen következményekkel jár az NB I-ben.