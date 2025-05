A Fradi végre megtalálta az igazit?

Robbie Keane-ből vagy elszánt fradistát kell nevelni sürgősen, vagy ha ez nem megy, rögvest el kell zavarni, próbaidős kalandorokra nem lehet jövőt építeni. Még februárban, a Viktoria Plzentől elszenvedett 3-0-s vereség után írtam le kissé feldúltan eme mondatot. Aztán bölcs tanácsra inkább megtartottam magamnak. Most mégis bátorkodom előhozakodni vele. Mégpedig azért, mert Robbie Keane bizonyított. Azt nem merném állítani, hogy elszánt fradista vált belőle, de ezzel nincs is gond, az ír tréner csapata, miként az elmúlt hetekben több poszttal is bizonyította, örökre a Tottenham marad. S ez így van rendjén,

a focira is igaz: szívet cseréljen, aki csapatot cserél.

Robbie Keane azonban nem kalandorként érkezett a Ferencvároshoz, pontosan tudta, hová jön. A hazai mezőnyből kiemelkedő, európai sikereket áhító, nagy múltú klubhoz, amely azonban átmenetileg eltévesztette az irányt. Ne konkrét mérkőzésekre, fájdalmas vereségekre, hanem úgy általában a szem elől vesztett koncepcióra gondoljunk. Nem csupán lehetőség, hanem felelősség is egyben, hogy az FTC Magyarország legsikeresebb, legnépszerűbb és – ezt se hallgassuk el – legtehetősebb futballklubja. A csapat nimbuszába nem fér bele, hogy kétségtelenül jó renoméval rendelkező edzők csak jobb híján szerződnek ide, s amint tehetik, távoznak. Ne legyünk szemérmesek, Dejan Sztankovics és Pascal Jansen alapvetően ezt a nyomot hagyta maga után a Fradinál.