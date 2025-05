Minden infó egy helyen: így juthat be a Fradi a BL-főtáblára

Szombat este a Ferencváros bajnoki címével biztossá vált, hogy Magyarországot ismét az FTC fogja képviselni a Bajnokok Ligájában. A zöld-fehérek a második selejtezőkörben, kiemeltként kapcsolódnak be a legrangosabb európai kupasorozatba.

Az FTC a 36. bajnoki címét ünnepelte szombat este Győrben Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

Ellenük kezdhet az FTC a BL-ben

A második fordulóban a Ferencváros lehetséges ellenfelei közé azok a csapatok tartoznak, akik vagy az első körből jutottak tovább, vagy közvetlenül itt kapcsolódnak be alacsonyabb koefficienssel. Íme a nem kiemelt csapatok sora, ehhez még az első körből továbbjutó együttesek csatlakoznak.

Zalgiris Vilnius (Litvánia – 12.000)

Pafosz (Ciprus – 11.125)

RFS Riga (Lettország – 11.000)

Bosznia-Hercegovina bajnoka – FK Sarajevo vagy más (10.000–13.625)

Lincoln Red Imps (Gibraltár – 10.000)

KuPS Kuopio (Finnország – 10.000)

The New Saints (Wales – 9.000)

FC Drita (Koszovó – 9.000)

Breidablik (Izland – 9.000)

Linfield (Észak-Írország – 8.500)

Buducnost Podgorica (Montenegró – 8.000)

A játéknapok: júlis 22./23. és július 29./30.

A litván csapat ismerősen csenghet a Fradi szurkolóinak, 2021-ben a BL-ben, 2023-ban a Konferencialiga selejtezőben ejtették ki őket. A The New Saints ellen pedig még a mostani idény elején, 2024 nyarán játszottak, ott is a magyar csapat volt a jobb.