Dibusz Dénes nyolcadik bajnoki címe ebben különbözik a többitől – a kapus megérdemelt sikerről beszélt

Az FTC gólerős védője nem akarta elhinni, amit lát

A kapuvédő által kiemelt jó teljesítményekkel Szalai Gábor sem maradt adós – a Marco Rossi által kedden kihirdetett válogatott keretben is számításba vett 24 éves védő a legutóbbi hét fordulóban négyszer is gólt szerzett, az ő nevéhez köthető az FTC első győri találata is.

– Őszinte leszek, nem akartam elhinni, hirtelen nem is tudtam, hogyan ment be a labda, de az biztos, hogy hidegrázós élmény volt. Köszönet Alexnek a remek passzért, nagyon jó szezont futott ő is. Leírhatatlan érzés bajnoknak lenni! – kezdte a lapunknak nyilatkozó Szalai, aki először élhette át, milyen hazai bajnokságot nyerni. Elmondta azt is, hogy veszélyben érezték-e a végső sikert akkor, amikor a Puskás Akadémia ötpontos előnnyel volt az FTC előtt. – Szerintem senkinek a fejében nem fordult meg, hogy elveszíthetjük a bajnokságot. Tisztában voltunk azzal, hogy milyen kvalitásokkal bír a csapatunk, a játékosok, és a tavaszra érkezett új stáb. Tudtuk, hogy kell egy kis idő, hogy összeérjen az ő gondolatunk a miénkkel, de végig hittünk magunkban.