A Fradi lett a bajnok, de Hornyák Zsolt arcáról nem lehetett levakarni a mosolyt

Az NB I utolsó fordulójának még úgy vágott neki a Puskás Akadémia, hogy volt esélye az aranyérem megszerzésére. Ehhez azonban arra volt szüksége, hogy legyőzze a Diósgyőrt, és hogy a tavasszal még veretlen Győr tegyen egy szívességet neki, és győzze le a Ferencvárost. De Hornyák Zsolt csapata egy pillanatig sem állt közel a bajnoki cím elhódításához, mert a Fradi nem került hátrányba a találkozón. Arról nem is beszélve, hogy sokáig úgy tűnt, a PAFC sem tudja hozni a maga meccsét.

Hornyák Zsolt és a Puskás Akadémia játékosai sem mutattak csalódottságot Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A Puskás Akadémia a 81. percben még vesztésre állt, a folytatásban azonban Jakub Plsek két gólt is berámolt a DVTK kapujába, így a felcsútiak 4-3-ra nyertek. Ám ez kevésnek bizonyult, mert mint azt fent megjegyeztük, a Győr nem bírt a Ferencvárossal, csak egy góllal válaszolt a vendégek két találatára.

Hornyák Zsolt büszke a csapatára

De ha azt gondolnánk, hogy csalódottság lett úrrá a felcsútiakon, nagyot tévednénk. A Puskás Akadémia meccsét kihagyó Szolnoki Roland a lefújás után az M4 Sportnak nyilatkozott, amikor nagy mosollyal a száján Hornyák Zsolt is feltűnt a kamerák előtt, és jelezte, nála félig tele van a pohár.

A gyerekeknek már a meccs előtt mondtam, hogy amióta itt vagyok, a hatodik szezonomban, a legjobb csapatomat tudtam összerakni, és ez volt az eddigi legkiegyensúlyozottabb teljesítményünk egy idényben belül. Ennek is volt köszönhető, hogy a Ferencváros közelében voltunk az egész szezon során, és nem voltak kilengések, mint a múltban, két-három gyenge mérkőzés, maximum egy-másfél.

Hornyák szavait a számok is igazolják: a PAFC az ezüstéremmel beállította a klub eddigi legjobb eredményét, húsz győzelme és 66 pontja klubcsúcs.

– Mi már előre örültünk – mondta a második helyről a Puskás Akadémia vezetőedzője. – Én már a Kecskemét elleni meccs után köszönetet mondtam, mert úgy éreztem, hogy ebben az idényben nem voltak lefelé kilógó játékosok, ez egy igazi csapat. Mindenki beállt a sorba, a társaik miatt is akarták a sikert. Kohézió alakult ki az öltözőben, és ez érezhető volt a pályán. A csapatmunkának köszönhető ez az eredmény.

Idegesek voltak a Puskás Akadémia játékosai

Hornyák a mérkőzésre rátérve elmondta, a csapatának már az elején le kellett volna zárnia a meccset, de két nagy helyzetet is kihagytak a hazaiak. Az idegesség is rányomta a bélyegét a felcsútiak játékára, akik olykor a védekezésről is megfeledkeztek, könnyű gólokat kaptak.