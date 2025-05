Sosem találná ki, kit dicsért meg Robbie Keane az FTC sikere után

A sajtótájékoztatón Keane hozzátette, hogy a vasárnap látott intenzitást, támadó felfogást szeretné visszalátni a későbbiekben is. Közönségszórakoztató futballal szeretne mindig előrukkolni, s a következő idényben ennél is szebben szeretne játszani.

Kubatov Gábor is pozitív az utolsó meccs előtt

Manapság a Fradi elnökének a bejegyzéseit érdemes figyelni, elég csak a Magyar Kupa-döntőn történtekre és a Bognár Györggyel való szócsatájára gondolni. Kubatov a győzelem után egy videót osztott meg, amelyben biztosra veszi, hogy az együttes Győrben nem fogja elbukni a bajnoki címet.

Szóval egy pont kell, egy pontot be kell húzni Győrben, ennek valahogy meg kell lennie. Ha esik, ha fúj, ha fáj, akkor is Ferencváros.

Tímár Krisztián szerint képesek megnyerni a „döntőt"

A túloldalt, a Fehérvárnál az örömre viszont nem volt ok, Tímár Krisztián továbbra is nyeretlen a Vidi kispadján, s ha ez így marad az utolsó fordulóban is, akkor a következő idényre a másodosztályba süllyed a csapat.

A képlet egyszerű: ha a Fehérvár hazai pályán legyőzi a Debrecent, akkor bennmarad és a Loki esik ki – minden más eredmény a vendégeknek kedvez.

Tímár elmondta, a „bajnoki döntőre” már az FTC ellen is pihentetett, akik egy sárgára voltak az eltiltástól, azok nem léptek pályára, illetve a támadó Ivan Saponjics sérülés miatt hiányzott. A sok hiányzó miatt viszont esélyt kapott a 17 éves Horváth Tamás, aki első NB I-es mérkőzésén léphetett pályára.

Tudtuk, hogy nehéz lesz a Fradi-pályán, nem is itt kell győzelmet ünnepelni. Jó lenne, de a csapat jelenleg nem tart ott, viszont tudjuk, hogy az utolsó mérkőzés egy döntő lesz, így volt olyan játékos is, akit sárga lapok miatt pihentettünk

– mondta Tímár az M4 Sportnak.