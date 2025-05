A paksi kapus kiállítása után történelmi eredmény született Debrecenben + videó

Mindkét csapat számára fontos volt a pontszerzés a Nagyerdei Stadionban: a friss Magyar Kupa-győztes Paksi FC a bronzérmét szerette volna bebiztosítani, míg a Debrecen a kiesés elkerülése felé tehetett volna lépést. A Paks játszott inkább mezőnyfölényben az NB I-es meccs első félidejében, de a szünetig mégis a DVSC alakította ki a legnagyobb helyzetet: Bárány Donát kísérlete végül a kapufáról kifelé pattant.

A Debrecen és a Paks NB I-es bajnokija mindkét csapatnak fontos volt. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Debrecen és a Paks Szappanos Péter piros lapja után sem bírt egymással

Fordulás után a két klub közös legendáját, Éger Lászlót éltető hazai szurkolók nagy sajnálatára az egyik legjobb debreceni játékost, Brandon Dominguest sérülés miatt le kellett cserélni. Később Szuhodovszki Somának is fájdalmai voltak, de ő egy ideig még a pályán tudott maradni. A mérkőzés háromnegyedénél Bognár György Könyves Norbertet és Böde Dánielt, Nestor El Maestro pedig a találkozó előtt a 2005-ös bajnoki cím miatt is megünnepelt Dzsudzsák Balázst is beállította.

A DVSC jövő héten, Székesfehérváron harcolhatja ki a bennmaradást. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A 73. percben a kupadöntő hőse, a paksi kapus Szappanos Péter piros lapot kapott egy tizenhatoson kívüli szabálytalanság miatt.

Ugyan ezt követően inkább a hazaiak veszélyeztettek, gól nem született.

A két csapat idénybeli eddigi két bajnokija öt, majd hét gólt hozott, ezúttal viszont egyikük sem talált be.

Így a rivalizálás történetében először ért véget 0-0-val egy debreceni találkozójuk.

A döntetlennel a Paks bebiztosította, hogy a harmadik helyen végez a bajnokságban, a DVSC pedig beérte pontszámban a Fehérvárt, amellyel jövő héten ki-ki mérkőzést vív idegenben a bennmaradásért.