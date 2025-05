Botka Endre hivatalosan a Fradi játékosa, és elmondta, mi a vágya

– Ez valamilyen szinten meglepett, hiszen azért is váltottam a télen, hogy folyamatosan játszhassak, ennek akkor Marco Rossi is örült. A legutóbbi kerethirdetés előtt nem beszéltünk, így nem tudom, mi lehet a háttérben. Az ilyen esetekben mindig magamban keresem a hibát, valószínűleg nem volt elég a tavaszi teljesítményem. Ezért is lesz fontos, hogy az ősszel folyamatosan tudjak játszani