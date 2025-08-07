oikofóbiaMCC Fesztönutálatfilozófusellenség

Benedict Beckeld: Amikor a társadalom elveszíti önazonosságát, az egyén is elvész

A nyugati civilizáció hanyatlásának egyik legfőbb oka a saját kultúrával szembeni ellenségesség – vallja Benedict Beckeld, aki szerint az önutálat nem új jelenség, hanem a jólét és a béke természetes velejárója. Az író, filozófus az MCC Feszten a Magyar Nemzetnek adott interjúban beszélt arról is, miért fontos a vallási és kulturális hagyományokhoz való visszatérés, és miért kevésbé veszélyeztetett ilyen szempontból Magyarország.

Hagyánek Andrea
2025. 08. 07. 5:22
Benedict Beckeld filozófus, író Fotó: KEMMA / Wierl Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A nyugati önutálat – vagy ahogy nevezem, oikofóbia – nem modern találmány, hanem egy visszatérő történelmi jelenség, amely akkor jelenik meg, amikor a társadalom túl kényelmessé válik” – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Benedict Beckeld amerikai filozófus, akivel a Mathias Corvinus Collegium által szervezett MCC Feszten beszélgettünk.

Benedict Beckeld
Benedict Beckeld filozófus, író Fotó: KEMMA / Wierl Ádám

A Svédországban született, majd az Egyesült Államokban felnőtt Beckeld a Heidelbergi Egyetemen doktorált filozófiából és klasszika-filológiából, tanított Németországban és Franciaországban, jelenleg New Yorkban él, főállású íróként. Legutóbbi kötete, a Western Self-Contempt: Oikophobia in the Decline of Civilizations a Cornell University Press gondozásában jelent meg, és az első szisztematikus monográfia a kulturális öngyűlöletről.

Ez a jelenség akkor lép fel, amikor egy társadalom már békében él, nincs külső ellensége, jólétet élvez, és a szellemi tér szabad. Ilyenkor az értelmiségiek egymással vitatkoznak, és a társadalom lassan maga ellen fordul

 – fogalmazott Beckeld, aki szerint mindez a második világháború után felerősödött, és mára elérte azt a pontot, ahol a Nyugat saját kulturális alapjait tagadja meg.

A megoldás azonban nem egyszerű – figyelmeztetett:

A történelem azt mutatja, hogy ha egy társadalom egyszer önutálóvá válik, ritkán áll meg ebben. A legkézenfekvőbb – bár nyilván nem kívánatos – megoldás a háború. Amikor harcolni kell, a társadalom kénytelen újra összefogni, és az önutálat háttérbe szorul.

Az Egyesült Államok példáját hozta: 

Ha például kitörne egy háború Kínával, az újra felébreszthetné a kollektív önvédelmi ösztönt. Nem jó megoldás, de hatásos lenne.

Egy békés alternatívát is említett: „A saját hagyományokhoz való tudatos visszatérés – valláson, oktatáson keresztül – csökkentheti az önutálatot. Ezt láttuk Trump megválasztásakor is: csökkent a nyugatifóbia.”

A filozófus szerint azok az országok kevésbé fogékonyak az öngyűlöletre, ahol még élő az emlékezet a külső elnyomásról. 

Magyarország vagy Lengyelország még emlékezik a kommunizmusra. Franciaország, Németország vagy Nagy-Britannia már nem – ott erősebb az önutálat. Ezért is nyitottabbak a nyugati országok olyan külső elemek befogadására, amelyek ellenségesek a Nyugattal szemben – például az iszlám bevándorlókra.

Beckeld szerint a nyugati társadalmak kulturális kohéziója még nem veszett el véglegesen, de egyes országok – mint Franciaország vagy Svédország – már olyan mélyre jutottak, hogy „nehéz lesz a társadalmat egyben tartani”. Szerinte az iszlám közösségek nemcsak kulturálisan, hanem politikailag is meghatározó szereplőkké váltak ezekben az országokban.

Kiemelte: az emberi természet olyan, hogy mindig kell egy „ellenfél”, amihez önmagát viszonyítja.

„Ha ez az ellenség eltűnik, a társadalom a saját tagjaihoz kezd viszonyítani, ők lesznek az új »ellenség«. Ez történik most a Nyugaton: egymást gyűlölik a társadalmon belül, és olykor még a külső ellenséget is vonzóbbnak látják” – magyarázta a filozófus.

„Ez nemcsak a baloldalra jellemző: ma már a jobboldalon is vannak az Egyesült Államokban, akik idealizálják például Oroszországot, mert ahhoz képest az »ellenségnek tekintett« amerikai baloldaliak tűnnek a nagyobb veszélynek” – tette hozzá.

A jelenséghez szerinte hiúság is társul. 

Ha gyűlölöd a saját társadalmadat, azzal morálisan fölé helyezed magad. Ez az intellektuális hiúság egyik megnyilvánulása.

A filozófus a beszélgetés során a társadalom alapértékeiről is megosztotta gondolatait. „A konzervatívok általában nem hisznek az utópiákban – én sem. Ha eljátszunk a gondolattal, akkor egy olyan társadalmat képzelek el, ahol az emberek több gyereket vállalnak, és ahol erősebb a vallás. Még azok is, akik nem hisznek Istenben, legalább értékelik a vallás esztétikáját és közösségi szerepét. 

Egy olyan világban, ahol minden a hedonizmusról és az anyagiasságról szól, különösen fontos, hogy legyen valami, ami túlmutat ezen.

Végül azoknak a fiataloknak üzent, akik szeretnék megőrizni kulturális identitásukat. „A mai világban a lázadás azt jelenti, hogy szembe kell menni a baloldali hegemóniával. Ha az összes intézmény a baloldal kezében van, akkor igazi lázadó az, aki konzervatív. Sok európai országban ezt már a fiatalok is érzik – és jobboldalra szavaznak. Magyarország más helyzetben van, de ha a baloldal hatalomra kerülne, itt is hamar megváltozna a közeg.”

A magyarok büszke emberek – ezt sok beszélgetésből érzékeltem. Ez ritkaság ma Európában. Fontos, hogy ez a nemzeti büszkeség megmaradjon.

Mert ha a baloldal átveszi az oktatási és kulturális intézményeket, akkor ez a büszkeség is eltűnik” – zárta gondolatait lapunknak Beckeld.

Borítókép: Benedict Beckeld filozófus, író (Fotó: KEMMA / Wierl Péter)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekOrbán Viktor

Az AfD vezetője szerint Magyarország a reménysugár

Hazánk óriási ellenszélben igyekszik megőrizni az elért eredményeket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.