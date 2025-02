Deák Dánielt tiltották ki az ATV műsorából

Én mindig is nyitott voltam a politikai vitákra, rengeteg vitaműsorban részt vettem már. Adás előtt mindig felkészülök, kinyomtatom magamnak a jegyzeteimet, viszek magammal ábrákat és grafikonokat is. Ezt azért teszem, mert szeretek felkészült lenni, és nem szeretném azt, hogy olyan állításokat fogalmazzak meg, amelyek nincsenek alátámasztva tényadatokkal. Ez történt tegnap is. A műsor több pontján az ellenzéki vitapartnerek kérdezték, hogy mivel tudjuk az állításainkat alátámasztani, és rögtön mutattuk az ábrákat vagy mondtuk az adatokat