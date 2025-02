Megszólalt a család barátja, miután az édesanya a hároméves gyermekével a karján ugrott a vonat elé + videó

Kiszúrták azt is, hogy a család egy másik barátja egy, a tragédiáról szóló cikk alatt hozzászólásban azt írta, személyesen is ismeri az elhunyt anyát és családját, jómódúak és sosem volt náluk probléma. Hozzáfűzte, a nyolcéves lány, aki az autóba zárva nézte végig a tragédiát, jó helyen van, az édesapjával, a nagyszülők támogatják őket.

A portál további információi szerint a rendőrség emberölés miatt folytat eljárást, ez ilyenkor a bevett szokás, akkor is, ha kiterjesztett öngyilkosság áll a háttérben. Ennek oka, hogy kiskorú sérelmére, előre kitervelten követte el az emberölést a nő, sőt az ügyben még a különös kegyetlenség gyanúja is felmerül. Azt is tudni lehet, hogy a nyomozást meg fogják szüntetni, mivel az elkövető életét vesztette.